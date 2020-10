Veelbesproken zangeres blijkt in apenpak van ‘The Masked Singer’ te zitten

Bijna drie miljoen mensen zaten vrijdagavond voor de buis gekluisterd om ‘The Masked Singer’ te zien en ze werden niet teleurgesteld: niemand minder dan Famke Louise bleek namelijk in het apenpak te zitten.

Hoewel de reacties op Twitter niet bepaald mals waren, kwamen er deze keer ook genoeg positieve reacties binnen. Veel mensen vinden het namelijk knap dat Famke Louise zich weinig aan lijkt te trekken van alle haters en gewoon door blijft gaan.

Lastige aflevering van ‘The Masked Singer’

Dat Famke Louise in het apenpak zat, was overigens nog geen uitgemaakte zaak. En eerlijk is eerlijk: met hints als ‘vioolspelen’ en ‘paarden’ dachten wij ook niet meteen aan de zangeres. Bij haar vorige optreden zaten de juryleden dan ook nog op een heel ander spoor. Jurylid Buddy Vedder was er bijvoorbeeld van overtuigd dat actrice Robin Martens in het apenpak zat. Gelukkig kwamen de juryleden bij de uiteindelijke onthulling tóch nog op de juiste naam. “Ik zag het aan je loopje, de houding en je benen,” zo verklaarde jurylid Carlo Boszhard.