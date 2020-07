Inbraak in de Italiaanse villa van prinses Beatrix

Heftig nieuws voor prinses Beatrix: afgelopen weekend kreeg zij te horen dat er in haar villa in Italië ingebroken zou zijn. Dieven zouden het landgoed binnen zijn gekomen door over een hek te klimmen en de deur van de villa te forceren.

Dit meldt de Italiaanse krant Il Messaggero.

Niet aanwezig

De conciërge van de villa was op het moment van de inbraak niet aanwezig. Gelukkig geldt hetzelfde voor de Oranjes. Niemand van hen was in de villa op het moment van de inbraak. Dit bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan Rtl boulevard.

Auto

Voor alsnog lijkt het erop dat de criminelen niets uit de villa hebben meegenomen. Wel zouden de dieven zijn gevlucht in een auto van de Oranjes, die korte tijd na de inbraak ver weg van de villa werd teruggevonden.

Bron: Rtlboulevard. Beeld: Brunopress