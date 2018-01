Inbreker krijgt spijt en doet dan iets heel bijzonders voor zijn slachtoffer

Vlak voor kerst ging een inbreker ervandoor met de favoriete hanger van Colette uit Culemborg, maar woensdagavond werd de yogalerares opeens blij verrast.

Stomverbaasd was ze namelijk, toen gisteravond opeens een envelopje gemaakt van een kerstkaart op haar deurmat viel. Wat erin zat? Het hangertje van Colette, wat drie weken daarvoor nog ontvreemd werd uit haar huis.

Familie-erfstuk

Het antieke hangertje was van Colettes overgrootmoeder geweest. Daarom was ze ontzettend verdrietig toen bleek dat een inbreker het sieraad had meegenomen bij een insluiping.

De Culemborgse besloot daarop een bericht op Facebook te plaatsen, in de hoop dat de inbreker het zou zien en om hem of haar te laten weten hoe bijzonder de hanger voor haar is. Zo schreef Colette:

“Het is fijn dat je netjes te werk bent gegaan, geen rotzooi hebt gemaakt en bijna niks hebt meegenomen. Maar het is jammer dat je nét dat ene hangertje meenam dat me dierbaar is. Duurdere spullen, andere sierraden had ik niet zo erg gevonden. Maar dit hangertje is nog van mijn overgrootmoeder geweest. Het verbindt me met de vrouwen vóór mij die niet meer leven. Ik zou het op prijs stellen als je het terug zou bezorgen. Gewoon in een envelopje.”

En er werd geluisterd naar haar oproep, zo blijkt. Colette bedankt iedereen die haar geholpen heeft, zoals de 20.000 mensen die haar bericht gedeeld hebben. Maar bovenal is ze trots op de inbreker die tot inkeer kwam.

“Ik voel me ontroerd, geraakt. Dat jij de moed had je te laten raken en terug te komen. Het risico nam dat ik je zou zien. We waren minutenlang stil toen ik het uitpakte”, schrijft Colette op Facebook.

Waarom de inbreker tot inkeer kwam, is niet duidelijk. Het maakt Colette in ieder geval niet uit. “Ik wens iedereen een 2018 vol liefde, compassie en een open mind! Blijf in wonderen geloven”, concludeert de Culemborgse op Facebook.

Bron: Omroep Gelderland. Beeld: Facebook.