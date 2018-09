Inbrekers brengen na oproep hangertje van overleden dochtertje terug

De Belgische Sabrina Bollen plaatste vorige week een treurige oproep op Facebook in de hoop een ketting met veel sentimentele waarde terug te krijgen. Totaal overrompeld zag ze hem zondag in een envelop in haar brievenbus liggen.

De ketting, met daarin een gegraveerde foto van haar overleden dochtertje, was tijdens een inbraak bij haar ouders vorige week zondag meegenomen. Hoopvol plaatste ze de dag erna een bericht op Facebook: “Ik hoop dat iemand het vindt. Of dat de daders een hart hebben en het terugbrengen.”

Grote waarde

Het huis van Sabrina’s ouders was niet als enige aan de beurt. In de nacht van 2 op 3 september werd er toegeslagen bij verschillende bewoners in het Belgische Gingelom. “Ze hebben een paar spullen meegenomen bij mijn ouders, maar het belangrijkste wat ze hebben gestolen is toch de ketting met de foto van mijn overleden dochtertje. Dit heeft een grote waarde voor mij en mijn ouders.”

Terugbrengen

Sabrina’s dochtertje Axana overleed in 2002 aan hersenvliesontsteking, toen ze tien maanden oud was. De ketting op de foto was dan ook niet het sieraad in kwestie, de juiste was immers meegenomen. “Als iemand dit vindt, kan diegene ons dit alstublieft terugbezorgen?”

Brievenbus

Het bericht werd bijna tweeduizend keer gedeeld en bereikte daarmee kennelijk zelfs de inbrekers. Want zondag lag dan toch ineens het hangertje in de brievenbus verhuld in een envelop. “Dank u wel om het zoveel te delen”, plaatste Sabrina na het mirakel op Facebook. “Ik ben zo gelukkig dat ik de medaille terug heb.”