Inbrekers deze kerst buiten de deur houden? Doe dít dan niet

Kerst bij de familie: de tafel is mooi gedekt, er liggen cadeautjes onder de boom en je ziet er op je paas… eh kerstbest uit. Het perfecte moment voor een leuk kiekje. En die wil je natuurlijk delen met al je Facebookvrienden. Prima, maar wacht even tot je thuis bent. Want niet alleen je vrienden kijken mee…

Inbrekers hebben namelijk óók social media en kerst is voor hun een (drukke) werkdag. Volgens de politie is het daarom beter om te wachten met het binnenslepen van die likes tot je weer veilig thuis op de bank zit. Dat geldt ook als je op (ski)vakantie gaat. ‘Het valt ons op dat er soms ook data worden gedeeld van wanneer tot wanneer de vakantie duurt. Inbrekers vangen dit op en weten precies welke dagen een woning niet bewoond wordt’, meldt de politie IJmond.

Even niet posten dus. Wat je nog meer kunt doen om te zorgen dat de inbrekers aan jouw huisjes voorbij gaan?

Laat een lamp aan als je niet thuis bent, het liefst met een tijdsschakelaar

Zorg dat er kostbare spullen als iPads, laptops en telefoons niet in het zicht liggen

Sluit alle ramen en deuren goed af – óók op de bovenverdieping

Zet kliko’s en ladders vast of haal ze uit het zicht

Start een appgroep met de buurt en waarschuw elkaar als je iets verdachts ziet

Bron: Politie.nl, Nu.nl. Beeld: iStock