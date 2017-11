Inbrekers brengen puppy terug naar gezin: "We konden het niet geloven"

Wat was de familie Sardi verdrietig toen bij een inbraak hun puppy Sasha meegenomen was. Maar het hart van de inbrekers blijkt toch een klein beetje op de goede plek te zitten.

Sasha is namelijk weer thuis gebracht. “We konden het niet geloven”, vertelt moeder Elena Sardi.

Pasgeboren pup

De dieven namen een laptop, iPad en sieraden mee uit het huis. En dus ook labrador Sasha, die op dat moment nog maar 8 weken oud was en net 1 week bij Elena en haar gezin woonde. Na de inbraak kwam de familie volop in het Australische nieuws, omdat ze kapot waren van het verlies van hun puppy, en nu al grote vriend van dochtertje Maia (4).

Ziek worden

“De rest van de spullen laten me koud, als we Sasha maar terugkrijgen”, zei Elena tegen ABC. “Ze is nog zo klein en weet niet hoe ze met andere honden om moet gaan. En ze kan ziek worden als ze niet de juiste medische zorg krijgt.”

Tranen van geluk

Een paar dagen later, leken Elena’s geboden te zijn gehoord. Toen de moeder een paar dagen na de inbraak om kwart over 7 ’s ochtends in de keuken stond, zag ze iemand lopen in de achtertuin. “Ik rende naar buiten en riep Sasha, en toen kwam ze zo uit haar hondenhok gelopen.” Ook haar dochtertje en man stormden naar buiten. “We knuffelden haar en huilden. Wat voelde dat geweldig.” En nu Sasha terug is, is dochtertje Maia ook weer de oude, aldus Elena.

Het hondje maakt het goed. De politie is de inbrekers nog op het spoor.

