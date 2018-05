Inburgeringstest van Meghan Markle is best pittig, vinden zelfs de Britten

De Amerikaanse Meghan Markle trouwt binnenkort met de Britse prins Harry. Dit betekent wel dat Meghan een inburgeringstest moet doen, om haar Amerikaanse nationaliteit in te ruilen voor de Britse. Maar die test is best pittig, vinden zelfs de Britten.



Hoe oud is de Big Ben in Londen? Tegen welk land vocht Groot-Brittanië tijdens de Krimoorlog? En wie opende het eerste curry-restaurant in Groot-Brittanië? Dit zijn drie voorbeelden van vragen die Meghan moet kunnen beantwoorden voor de Britse inburgeringstest. Vragen waarop een groot deel van de Britten zelf niet eens antwoord kan geven.

Niet geslaagd

Je moet minstens 18 van de 24 vragen goed beantwoorden, wil je slagen voor de test. Maar dit blijkt knap lastig te zijn. Aan een paar voorbijgangers op straat in Londen werden een paar vragen gesteld. Van de 41 Britten wisten slechts 23 de test te halen. “Ik ben niet geslaagd”, zegt een van de voorbijgangers verbaasd. “Is dit echt? Zijn dit echte vragen? Ze zijn opgesteld door een idioot.”

Hulp

Terwijl heel de wereld uitkijkt naar het huwelijk tussen prins Harry en zijn Amerikaanse liefde, bereidt Meghan zich voor op de inburgeringstest. Ze moet deze test halen om haar Amerikaanse nationaliteit te kunnen ruilen voor de Britse. Maar de Britten hebben wel vertrouwen in Meghan. Ze krijgt vast hulp van haar verloofde. Nou, wij wensen haar in ieder geval veel succes!

Bron: NOS. Beeld: ANP.