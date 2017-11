Waarom ik vol lof ben over de Indiase keuken

Marleen Koolmees (50) is redactiemanager en moeder van Lutein (15) en Pia (12). Ze woont samen met Ernst. Ze is met Ernst naar India geweest en blikt terug.



Op naar India

Toen Ernst (mijn vriend, geregistreerd partner, husband, huisgenoot, geliefde of hoe je ‘m ook maar wilt noemen – het is in ieder geval de man naast wie ik sinds een jaar of twintig wakker word) en ik elkaar net kenden, leek het ons een goed idee om maar meteen samen op vakantie te gaan. Immers: op zo’n reis komen er ongetwijfeld zaken langs die enig improvisatievermogen vereisen en als je daar als kersvers stel uit weet te komen, zit het ook in het gewone leven wel snor. Zoiets zal de gedachte wel zijn geweest, anders kan ik niet verklaren waarom we een half jaar na die eerste zoen besloten om drie weken door Rajasthan, India te backpacken. O, behalve dan dat we bij vrienden hun foto’s hadden gezien van de Taj Mahal. Die moesten we toch echt met eigen ogen zien. “En het eten, was dat wat?”, vroeg ik nog argwanend, omdat ik toch hier en daar vervelende verhalen had gehoord over de hygiëne van de lokale keuken. Of eigenlijk over het ontbreken daarvan, met verstrekkende gevolgen voor niet-Indiërs. Maar de vrienden waren vol lof over de overheerlijke curries, naan-broden en allerlei exotische gerechten én hadden totaal geen last gehad van ook maar één enkel darmkrampje. Dus daar gingen we.

De Taj Mahal was niet normaal mooi, Rajasthan was fantastisch en we sloegen ons met succes door alle kleine en grotere backpackproblemen heen. En de Indiase keuken bleek inderdaad net zo verrukkelijk en divers als ons was voorgespiegeld – wat een feest van smaken. Dus ik weet al wat ik komend weekend ga doen: die oude vakantiefoto’s nog eens even opduikelen en een lekkere curry erbij maken!

