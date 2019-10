Indrukwekkend: fotoserie toont op prachtige manier kankeroverlevenden

Kanker is een ziekte waar veel mensen mee in aanraking komen. Om te laten zien dat ook een lichaam met littekens prachtig is, maakte fotograaf Ami Barwell een fotoserie van kankeroverlevenden. En dat leverde indrukwekkende beelden op.

De fotoreportage van de Britse Ami heeft de naam Defiance gekregen, wat ‘trotsering’ betekent.

Fotoserie

Voor de reportage legde Ami 16 kankeroverlevenden vast op de gevoelige plaat. Op de foto’s tonen de mensen de littekens en lichaamsveranderingen die ze opliepen door de behandeling van kanker. Ondanks hun gevecht tegen de ziekte lachen de mensen op de zwart-wit foto’s stuk voor stuk in de camera.

Sterk en krachtig

De fotografe vertelt op Instagram: “Kanker is niet mooi. Het kan donker, pijnlijk en destructief zijn. Maar we spelen niet volgens de regels van kanker. Deze mensen zijn sterk, prachtig en bovenal opstandig”, aldus Ami. Defiance is een vervolg op haar eerdere reportage uit 2017, waarin ze vrouwen na het ondergaan van een borstamputatie fotografeerde.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock