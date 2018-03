Femke van der Laan, de weduwe van de overleden burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan, schrijft elke week een column voor ‘Het Parool’. Deze week schrijft ze over de dood van haar buurman. En dat verhaal komt best hard binnen.

“Er is zojuist een brandweerauto gestopt voor onze voordeur. De kinderen en ik hebben postgevat in de vensterbank, ramptoeristen die we zijn. Schuin onder ons wordt een deur ingebeukt”, schrijft ze in haar column.

Lijkwagen

In dat huis woont een oude man die ze weleens op straat voorbij zag schuifelen. “Nu vliegen de splinters van zijn voordeur. ‘Ik denk dat de buurman dood is’,” zegt ze tegen haar kinderen. “Even later komt er een lijkwagen de hoek om. ‘Dus hij was helemaal alleen toen hij doodging? Wat zielig’.”

Dichtgespijkerd

Femke beschrijft hoe ze een uur later langs het huis van de buurman lopen. “De deur is dichtgespijkerd met een grote plank, en een hangslot moet ongenode gasten buiten houden. ‘Dit is wel heel anders dan toen papa doodging hè?’ Het is inderdaad een groot verschil. Toen legden mensen een week bloemen neer, er werden kaarsjes gebrand, ze bleven even staan kijken.”

Niet normaal

Na de dood van haar man vertelde Femke haar kinderen: “Dit is niet hoe het normaal gaat hoor, als er iemand dood is.” Maar nu zegt ze het weer. “Dit is niet normaal hoor. Er zit veel tussen een bloemenzee en een hangslot met een plank.”

Bron: Het Parool. Beeld: ANP

