Geboortefotografen maken de meest bijzondere dingen mee. Een bevalling is een heel kwetsbaar moment en dat laat de foto die nu het internet overgaat op een bijzondere manier zien.

De foto werd gedeeld op een Facebookpagina voor moeders. Op het plaatje is een verpleegkundige te zien die een vrouw vlak na haar bevalling helpt. De foto maakt een hoop emoties los, blijkt uit de reacties.

Kwetsbaar

De eigenaar van de pagina schrijft bij de foto van de vrouw: “Ik zal de gezichten van de verpleegkundigen die achter me aan liepen naar de badkamer nadat ik bevallen was nooit vergeten. Op dat moment was ik zo kwetsbaar, zo moe, bang en wiebelig. Ze behandelden me met vriendelijkheid en waardigheid. Deze foto brengt me terug naar dat moment. Ik wil met deze foto deze verpleegkundigen en alle andere mensen die ons hielpen na de bevalling in het zonnetje zetten.”

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Facebook.