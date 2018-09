Het aantal besmettingen met de infectieziekte meningokokken stijgt in rap tempo. Daarom krijgt iedereen vanaf dit weekend in het jaar dat hij of zij 14 jaar wordt een uitnodiging om een vaccinatie tegen de ziekte te halen.

Nieuw vaccinatieprogramma

Deze uitnodiging is onderdeel van het nieuwe vaccinatieprogramma tegen de meningokokkenziekte. De campagne van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat deze middag van start.

Flinke stijging

Meningokokken is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie ‘meningokok’. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. De typen A, B, C, W en Y zijn de bekendste. Vooral de besmetting van type W is de laatste tijd flink gestegen. Deze variant is – in tegenstelling tot andere typen – ook gevaarlijk voor jongeren.

Dodelijke gevolgen

In mei berichtte AD.nl al dat een 14-jarige scholier onverwachts overleed aan de ziekte. Ook bracht de krant dat al 57 mensen op de intensive care belandden en 11 personen overleden zijn aan de dodelijke ziekte.

Vaccin

In 2001 waren zo’n 700 mensen besmet met meningokokken, voornamelijk type C. De bacterie drong toen diep door in het lichaam en richtte grote schade aan. Sinds 2002 bestaat er dus al een vaccinatieprogramma voor type C, maar afgelopen voorjaar is dit uitgebreid en krijgen jongeren de mogelijkheid tot een extra vaccinatie.

Ernstige gevolgen

De bacterie kan in je neus gaat zitten waardoor je mensen kunt besmetten zonder zelf ziek te zijn met hoesten, niezen of kussen. Ziek worden gebeurt vaak 1 tot 3 dagen na de besmetting. In de meeste gevallen word je niet eens ziek, maar af en toe dringt de bacterie verder het lichaam binnen. Dat kan zeer ernstige gevolgen als hersenvliesontsteking (nekkramp) of bloedvergiftiging veroorzaken.

Prik

Half juli maakte het kabinet al bekend dat 650.000 extra tieners tussen de 14 en 17 jaar opgeroepen worden voor de vaccinatie tegen meningokokken W. De inenting is vrijwillig. Wil je weten wanneer jouw kind opgeroepen wordt? Handig: RTLnieuws.nl stelt hiervoor een tool beschikbaar:

Wanneer wordt mijn kind opgeroepen voor het uitgebreide meningokokken vaccin? Op onze website hebben we een tooltje gemaakt om dat op te zoekenhttps://t.co/QMRoUlkMkO — Susanne Uilenbroek (@Uilenbroek) 10 september 2018

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: rijksvaccinatieprogramma.nl, AD.nl. Beeld: iStock