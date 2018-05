Denk je een chique 'infinity pool' te boeken... Krijg je dít

Als je op vakantie gaat dan is het altijd even spannend: wat tref je allemaal precies aan op je geboekte locatie? Soms is het mooier dan dat het er op de foto’s uitzag.

Maar soms… Valt het flink tegen.

Wat is dit nou

De Britse Jenny boekte een hotel met een prachtige ‘infinity pool’ in Vietnam. Ze had zin in haar reis. Maar toen ze eenmaal aankwam op haar locatie, wist ze het allemaal niet meer zo zeker. Want de bak water was alles behalve een groot zwembad. Sterker nog: het was een piepklein zwembad dat eerder een pierenbad genoemd mag worden. Jenny: “We zijn opgelicht”.

Oplettende kijkers zien dat zelfs de treden van het trapje van het zwembad om de websitefoto te klein zijn voor het matje waar welcome op zou moeten prijken. De letter ‘e’ wordt afgesneden.”

Jenny kon er wel om lachen. Ze dient daarom ook geen klacht in, zeker niet omdat het hotel in kwestie de foto’s op de website gelijk had aangepast na haar berichtje op Twitter. “Het is gewoon grappig”, aldus de luchtige reiziger.

Our hotel pool in Vietnam…booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd — Jenny Kershaw (@jennykershawx) 12 mei 2018

Bron: Grazia. Beeld: iStock