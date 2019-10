Inge de Bruijn laat bilpartij zien op pikant vakantiekiekje

Oud-zwemster Inge de Bruijn is lekker op vakantie. Vanaf haar vakantiebestemming plaatst ze zonnige kiekjes op Instagram. Zo ook deze foto, die weinig aan de verbeelding over laat.

Inge is het door haar zwemverleden natuurlijk als geen ander gewend om te stralen in badkleding. Dat Inge ook van een beetje bloot niet vies is, heeft heel Nederland kunnen zien in het televisieprogramma Adam zkt. Eva VIPS, waarin ze zo dapper was om naakt te daten op een onbewoond eiland.

Op deze foto poseert Inge in een doorschijnende jurk met daaronder haar bikini. Ze ziet er stralend uit en ontvangt dan ook alleen maar positieve reacties. Zowel haar jurk als Inge’s verschijning vallen bij haar volgers in de smaak. Zo wordt er gereageerd met ‘wat een mooie jurk’, ‘supergave foto!’ en ook voormalig Miss Nederland Zoey Ivory laat weten de foto prachtig te vinden.

Bron: Instagram. Beeld: ANP