Inge Ipenburg over zaak Job Gosschalk: ‘’Alle acteurs wisten het’’

Hoewel steeds meer acteurs een boekje open doen over het ongepaste gedrag van casting-director Job Gosschalk, blijft zijn werkgever Kemna Casting volhouden dat ze van niks wisten. Actrice Inge Ipenburg gelooft er niks van: ‘’Alle acteurs wisten het en producenten staken gewoon hun kop in het zand.’’

Gosschalk zag zich eerder deze week genoodzaakt om te bekennen dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn functie en positie. De casting-director zou acteurs tijdens audities hebben verzocht om zich uit te kleden en zichzelf te betasten.

Winston Post

Oud-GTST acteur Winston Post was de eerste die zijn verhaal deelde met RTL Boulevard, maar de afgelopen weken heeft het programma met meer dan 70 personen over deze zaak gesproken. 20 van deze mensen hebben gezegd misbruikt te zijn door de regisseur.

Angstcultuur

Het bedrijf waar Gosschalk voor werkt, selecteert (beginnende) acteurs voor rollen in grote films, televisieseries en toneel-en theatervoorstellingen. Volgens Ipenburg heeft het bedrijf simpelweg te veel macht in Nederland, waardoor er een angstcultuur is ontstaan.

Onveilige situatie

“Als er nog maar één castingbureau is, met nauwe banden met de producenten, dan wordt het een heel onveilige situatie. Dan durf je als acteur niets te doen. Ze konden met hun verhaal nergens naar toe. De media? Ik ben ervan overtuigd dat het dan weggemoffeld zou zijn en dat je geen carrière meer had gehad,’’ aldus de actrice.

Conflict

Acteur Yorick Wageningen was niet gediend van de handelswijze van Gosschalk en kwam met hem in conflict. Iets wat volgens Ipenburg niet zonder gevolgen was. ‘’Ik ken Yorick uit die periode, een van de meest belovende acteurs in Nederland, maar ineens had hij niets meer te doen.’’ Van Wageningen bouwde vervolgens in Hollywood wél een mooie carrière op.

Kemna Casting

Ipenburg is niet de enige die kritiek uit op de monopolie-positie van Kemna Casting. Meerdere acteurs hebben aangegeven dat het zo niet langer kan, maar willen uit angst voor de gevolgen niet met naam genoemd worden. Wat iedereen vooral tegen de borst stuit is de verklaring van Kemna Casting, waarin zij aangeven niks te hebben geweten van seksueel overschrijdend gedrag van Gosschalk.

‘Kop in het zand’’

“Alle acteurs wisten het’’, zegt Ipenburg. “Producenten staken hun kop in het zand. En het zal geen opzet zijn, maar Kemna kan niet beweren hier nooit iets over gehoord te hebben of niets van te weten. Je moest wel heel erg je best doen om de andere kant op te kijken om echt nooit iets opgevangen te hebben. En als je zegt van niets te weten: vraag je je dan niet af hoe dat komt?”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook deze video:



Bron: AD.nl. Beeld: Brunopress