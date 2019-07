Déze bekende actrice neemt afscheid van haar GTST-personage

Actrice Ingmar Schrama is misschien wel één van de bekendste gezichten van Goede Tijden, Slechte Tijden. Jammer genoeg voor haar fans komt daar na 14 jaar écht een einde aan: Ingmar heeft namelijk besloten om niet meer terug te keren in de soap.

De actrice heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan haar herstel, nadat zij eerder in een burn-out raakte. Hoewel het nu beter gaat heeft ze toch besloten afscheid te nemen van haar personage Sjors.

Begrip voor situatie

Dit heeft Ingmar samen besloten met EndemolShine Nederland, de producent GTST. In een reactie laat EndemolShine weten: “We bedanken Ingmar voor de jaren waarin zij het personage Sjors heeft neergezet. Melissa Drost, die de rol met veel begrip voor de situatie de afgelopen twee seizoenen al overnam, zal de komende periode verder invulling geven aan het personage Sjors.”

Reactie Ingmar

Ook Ingmar heeft een reactie gegeven waarin ze haar dank uitspreekt. “Het is bijzonder dat ik zo lang, vanaf zo’n jonge leeftijd dit werk heb mogen doen. Ik ben echt opgegroeid bij Goede Tijden, Slechte Tijden en in die tijd is de rol van Sjors met me meegegroeid. Van meisje tot moeder. Ik voel me heel dankbaar voor deze waardevolle periode in mijn leven. Het is een intense, maar juiste beslissing. Ik verheug me nu op een nieuwe fase waarin ik andere talenten kan ontdekken en ontwikkelen”, aldus de actrice. Wat Ingmar nu precies gaat doen is niet bekend.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP