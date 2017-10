Dít is het ingrediënt dat koningin Elizabeth nooit eet

We weten niet veel over het echte leven van koningin Elizabeth, maar zo af en toe komen er toch grappige details naar buiten. Bijvoorbeeld over wat er op het menu staat in het paleis.

Eerder werd al bekend gemaakt dat de koningin gewoon ontbijt met een kommetje ontbijtgranen en een tijdje geleden vertelde de voormalig chef van de koningin dat er een ding is dat de koning liever niet eet. De kans is klein dat je de koningin ooit knoflook ziet eten, want dat mogen de chefkoks namelijk niet klaarmaken. Ook vertelde de man dat de koningin ook helemaal niet zo van eten houdt, maar puur eet omdat ze het nodig heeft.

Adem

Naast knoflook staan er ook nooit gerechten met veel uien op het menu. Of de koningin het niet lekker vindt of liever niet uit haar mond ruikt, is niet bekend. Maar je zal haar dus nooit op een knoflookadem kunnen betrappen.

Bron: Lifestyle.one. Beeld: Getty.