Ingrid (42): “Door corona verlaten we de stad voor het platteland”

Door de corona-crisis ruilen steeds meer mensen de stad in voor het platteland. Ze willen meer leefruimte, een tuin, een extra kamer. Ook Ingrid gooide het roer om. “Als je me een jaar geleden had gezegd dat ik in een piepklein dorpje zou gaan wonen, had ik je uitgelachen”.

Ingrid: “Door corona zaten we ineens thuis en zijn onze woonwensen compleet veranderd. Thuis is belangrijker geworden en ik vind het ook leuk om meer tijd thuis door te brengen. Ik werk fulltime en daardoor was ik er eigenlijk alleen om te eten en te slapen. Door corona ontdekte ik hoe fijn het is om een echte thuisbasis te hebben en meer tijd door te brengen met mijn man en kinderen. Een positief stuk van de crisis dat ik niet wil kwijtraken.”

Gezellig druk

“We wonen in de binnenstad van Utrecht. In een schattig oud huisje van 72 vierkante meter. Een mooi huis met oude details op een heerlijke plek. Om de hoek zitten leuke winkeltjes en restaurantjes en ik loop zo de oude binnenstad in. Ik kocht het zeven jaar geleden voor mij en mijn dochtertje. Inmiddels heb ik een man en vormen we samen met zijn twee dochters een samengesteld gezin. Het is dus best druk geworden in ons kleine poppenhuisje. Mijn stiefdochters wonen niet meer thuis, maar als we er allemaal zijn, is het behoorlijk vol. Toch was dat voor corona nooit een reden om te verhuizen. We keken wel eens om ons heen naar een groter huis, maar zeiden ook steeds weer tegen elkaar: ‘wat hebben we nou nodig in een huis?’”

Van de binnenstad naar de Lek

“We zijn echte stadsmensen en nooit eerder dachten we eraan de stad te verlaten. Tot corona kwam. Ruimte was ineens belangrijker dan vroeger. We gingen op zoek naar een groter huis, maar wat we zochten was er niet in de stad. We besloten voorzichtig buiten de stad te kijken en uiteindelijk vonden we een huis in het centrum van een oud vestingstadje aan de Lek. Dichtbij Utrecht en met winkeltjes en restaurants om de hoek zodat we de gezelligheid niet helemaal hoeven te missen. Wel is er veel meer ruimte, rust en natuur om ons heen. Als ik straks de deur uitstap, sta ik zo op de dijk aan de rivier. Een totaal andere wereld.”

“Vrienden en familie reageerden stomverbaasd op onze verhuisplannen. Ze hadden absoluut niet verwacht dat we de stad uit zouden gaan. Ik zelf ook niet; als iemand dat een jaar geleden tegen me had gezegd had ik’m uitgelachen. Momenteel zijn we aan het verbouwen en vlak voor kerst gaan we verhuizen. Het huis heeft genoeg slaapkamers, een grote tuin met privacy waar we lekker buiten kunnen zitten en een ‘tuinhuis’ dat bijna net zo groot is als ons huisje in Utrecht. Omdat ik ook na corona waarschijnlijk deels vanuit huis blijf werken gaan we hier een werkkamer maken. Ook krijgen onze dochters een eigen kamer zodat ook zij meer privacy hebben en thuis kunnen werken en studeren. Door het nieuwe huis kunnen we vaker als gezin bij elkaar zijn en dat vinden we ontzettend fijn.”

Tekst: Annemieke Riesebos. Beeld: iStock