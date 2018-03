Bol.com komt met leuke inhaker op 'Temptation Island'

Het tv-programma ‘Temptation Island’ is net zo’n grote hit als vorig jaar. De gebeurtenissen in Thailand houden de gemoederen al wekenlang bezig en de aflevering van gisteren zorgde helemáál voor veel ophef.

In aflevering 8 van Temptation Island liet deelnemer Tim een heel andere kant van zichzelf zien. Aan het begin van het seizoen was hij er nog heel zeker van dat hij met zijn vriendin Deborah zou gaan trouwen: hij had zelfs de ring al meegenomen voor het aanzoek. De eerste dagen wist hij zich goed te gedragen, maar ineens lijkt hij helemaal omgeslagen te zijn. Hij biechtte aan een van de verleidsters op dat hij gevoelens voor haar had gekregen. “Ik ben momenteel verliefd op jou”, zei hij.

Inhaker

Die uitspraken bleven ook niet onopgemerkt bij Bol.com. De webwinkel plaatste op Facebook een briljante inhaker na de aflevering. En die viel in de smaak: het bericht heeft al ruim 40.000 likes en bijna net zoveel reacties.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: RTL.