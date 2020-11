Het nieuws over de metro die in de nacht van zondag op maandag in Spijkenisse door een stootblok schoot en op een kunstwerk in de vorm van een walvisstaart terechtkwam, ging de hele wereld over. Het voorval was daarmee ook voer voor grappenmakers op social media.

Je ziet het natuurlijk ook niet elke dag: een metro die meters boven de grond bungelt op een kunstwerk. Veel mensen vonden het kunstwerk er eigenlijk alleen maar kunstzinniger op geworden, maar helaas is het kunstwerk niet sterk genoeg om de metro te dragen en werd de ontspoorde metro de afgelopen dagen naar beneden gehaald. Gelukkig waren er voor die tijd al veel mensen creatief aan de slag gegaan met de bizarre beelden:

De Staatsloterij had meteen een ander idee toen ze het nieuwe kunstwerk zagen. Volger Daan Oostland haakte daar op zijn beurt weer op in met de opmerking: “De kans dat je met een metro op een walvisstaart terechtkomt, is groter dan dat je de hoofdprijs in de Staatsloterij wint.”