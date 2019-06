Dít Instagram-account laat zien dat verpleegkundigen veel meer doen dan billen wassen

De 24-jarige Mandy Wilmink uit Baarnen wil aan de wereld laten zien hoe haar baan als verpleegkundige er écht uitziet. Daarom startte ze samen met haar collega’s Agnes Mandemaker (26) en Maaike Taal (27) een Instagramaccount: thewake-upsisters.

De 3 dames werken als verpleegkundigen op de uitslaapkamer in het Amsterdam UMC, locatie VUMC.

Uitslaapkamer

Op de uitslaapkamer komen patiënten die net een operatie hebben gehad. Mandy, Agnes en Maaike vangen mensen van alle leeftijden op, van 0 tot 100 jaar. Ook vangen zij verschillende soorten specialismen op, zoals neurochirurgie, KNO, oogheelkunde, longchirurgie en plastische chirurgie. De 3 verpleegkundigen wekken de patiënten, verlenen zorg en houden de patiënten goed in de gaten, want ze moeten direct ingrijpen als een patiënt een hersenbloeding krijgt of geen hartritme meer heeft. ‘‘We kunnen letterlijk het verschil maken tussen leven en dood. Dat is een gek besef, bijna eng. Maar het is ook waarom we het doen”, vertelt Mandy in een interview tegen het AD.

Kijkje achter de schermen

Op hun Instagram-account kun je een kijkje achter de schermen nemen en geven de verpleegkundigen uitleg over bijvoorbeeld medicijnen en hun werkzaamheden. Hun doel? Meer jonge mensen enthousiast maken voor verpleegkunde. ‘‘Mensen hebben vaak geen idee wat we eigenlijk allemaal doen. Ze denken dat we alleen billen wassen en bedden opmaken. Dat heb ik al zo vaak gehoord en is best frustrerend”, zei Maaike in het interview. The Wake-up Sisters hebben ondertussen al meer dan 800 volgers.

Bron: AD. Beeld: iStock, Instagram