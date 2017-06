Jongetje plaatst eerste foto op Instagram en wordt gepest: dan gebeurt dít

Oud-K3’er Kristel stopt als manager van de nieuwe K3’tjes; Hanne, Klaasje en Marthe. Dit heeft zij vandaag bekendgemaakt.

Twee jaar geleden stopte ze al met zingen, maar toen werkte zij door bij Studio 100 als manager van de meidengroep.

Tot ziens

“Ik vond het fantastisch om een brug te kunnen zijn tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ K3. Ik heb er enorm van genoten om te zien hoe snel Hanne, Klaasje en Marthe een hecht trio zijn geworden”, zegt Kristel zelf. De meiden vinden het jammer dat hun grote voorbeeld definitief stopt bij het ‘merk’ K3.

Gemis

Zo laten zij weten: “Wij gaan Kristel enorm missen. Ze betekent heel veel voor ons, omdat ze ons op alle vlakken heeft gesteund. We hebben super veel van haar geleerd, omdat ze als geen ander weet hoe het voelt om in onze schoenen te staan. Wij zijn haar heel dankbaar en vinden het een eer dat zij er vertrouwen in heeft dat wij het nu zelf kunnen. Ze heeft zich jaren lang ingezet voor K3, waar wij enorm veel bewondering voor hebben. Dit inspireert ons om hetzelfde te doen.”

Even niets

Maar de zangeres vindt het mooi geweest. Wat Kristel dan nu gaat doen met haar vrije tijd? “Wat mijn nieuwe uitdagingen betreft, dat is iets voor later, eerst ga ik nog even genieten van een korte, welverdiende pauze.”

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP