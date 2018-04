Instagram-model praktisch blind na het veranderen van haar oogkleur

Nadinne Bruna was haar hazelnootkleurige ogen zó zat, dat ze een wel hele drastische maatregel nam. Het Argentijnse Instagram-model liet een gevaarlijke ingreep met siliconenimplantaten uitvoeren om haar ogen lichtgrijs te krijgen.

Voor die beslissing moet ze nu een dure prijs betalen: tijdens de operatie ging er iets fout, waardoor ze nu bijna niks meer ziet.

Reclame maken

Nadinne kreeg de kans om voor 3.000 dollar de ingreep te laten uitvoeren in Columbia. Voor dat bedrag moet ze van de arts de behandeling, waarbij er gekleurde siliconenplaatjes in de ogen worden aangebracht, wel aanprijzen bij haar volgers.

Gevoelig voor licht

Na de operatie gaat de conditie van haar ogen echter snel achteruit. Nadinne ziet wazig, haar ogen zijn rood en doen zeer. ‘Mijn pupillen kunnen zich niet meer aanpassen, waardoor ik heel gevoelig ben geworden voor licht.’ Het zicht in haar rechteroog neemt af tot 20 procent, het linkeroog met de helft.

Beschadiging

Door het gekleurde implantaat is de druk in Nadinnes oog zo groot geworden dat er schade aan haar oogzenuw is ontstaan. Die beschadiging is helaas niet meer terug te draaien. ‘Mijn leven is verpest. Ik heb nu de ogen van een negentigjarige’, aldus Nadinne.

Geen inkomsten

Doordat het model constant wazig ziet en haar ogen maandenlang rood en pijnlijk zullen zijn, is het maken van foto’s niet meer mogelijk. Hierdoor valt haar bron van inkomsten ook weg. ‘Ik verdien mijn geld via mijn Instagram-account. Toen mijn ogen rood waren kon ik geen fotoshoots doen en moest ik leven van mijn spaargeld.’

Hoornvliestransplantatie

Nadinne is inmiddels al twee keer op eigen kosten teruggevlogen naar Colombia. Pogingen om de schade te herstellen mislukten, waardoor ze nu noodgedwongen hulp moet zoeken in de VS. Specialisten in het Bascom Palmer ziekenhuis in Miami hebben de implantaten uit haar ogen verwijderd. ‘Mijn ogen zijn permanent beschadigd, ik moet een hoornvliestransplantatie ondergaan en ik lijd aan staar.’

Nadinnes ogen voor én na de operatie:

Bron: Metro.uk. Beeld: Facebook