Er wordt gefluisterd dat Instagram werkt aan déze nieuwe functie

Word je stiekem een beetje depressief van al die tropische plaatjes van die kennis op wereldreis? Of ben je he-le-maal klaar met al die babyfoto’s van de buurvrouw? Dan hopen we voor jou dat deze nieuwe Instagram-functie er echt komt.

Social media-experts fluisteren namelijk dat Instagram werkt aan een functie waarmee je personen kunt muten. Dit betekent dat je die oud-collega of tante officieel nog wel volgt, maar diens posts niet meer voorbij ziet komen op Instagram. Net als op Facebook, waar je vrienden kunt ‘ontvolgen’ in plaats van ‘ontvrienden’, merkt die ander niet dat jij hem of haar ge-mute hebt.

Hoera!

Kortom: wel de lusten (want het is aardig om iemand terug te volgen), niet de lasten (hoera, nooit meer spam in je tijdlijn!). Wij hopen van harte dat de geruchten kloppen en deze knop heel snel te gebruiken is.

Nice summary of some tests Instagram that I discovered. Thanks @verge and @MattNavarra 🙏https://t.co/elqoWz1jDV — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 27 april 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Verge, Grazia. Beeld: iStock