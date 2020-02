Indrukwekkend: 13-jarige actrice maakt Instagramstories over Holocaust

Mati Kochavi en zijn dochter Maya maken video’s over de Holocaust via het Instagramaccount Eva.Stories. De filmpjes zijn gebaseerd op het dagboek van Holocaustslachtoffer Eva Heyman.

De Britse actrice Maya Kochavi neemt haar 1,4 miljoen volgers mee terug de tijd in. Hoofdpersonage Eva Heyman droomde ervan om fotojournalist te worden. Vader en dochter Kochavi vroegen zich af hoe Heyman haar leven had vastgelegd als ze een smartphone had. Ze maken daarom via Instagram korte afleveringen over hoe het leven er tijdens de Tweede Wereldoorlog aan toe ging.

Nieuwe doelgroep

De actrice maakt video’s over de momenten vóór de Duitse inval, maar ook over hoe Heyman uiteindelijk naar Auschwitz werd afgevoerd waarvan ze nooit terugkeerde. Deze korte filmfragmenten worden geplaatst in de Instagramstories van het account en kijken weg als een soort serie. Aan de productie hebben ruim 400 mensen meegewerkt, waaronder de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het doel van Eva.Stories is om met het verhaal van de Holocaust een compleet nieuwe doelgroep te bereiken.

Holocaust bagatelliseren

Hoewel het account een groot aantal volgers heeft, is niet iedereen enthousiast. In de video wordt er gebruikt gemaakt van emoticons, afkortingen als bff (best friends forever) en gaat het ook over Eva’s liefdesleven. Mensen vinden daarom dat de Kochavi’s de Holocaust bagatelliseren en afzwakken. Daarnaast vinden mensen het ongeloofwaardig, want een telefoon zou niet eens opgeladen kunnen worden zonder elektriciteit.

View this post on Instagram Eva.Stories Official Trailer A post shared by Eva (@eva.stories) on Apr 28, 2019 at 4:36am PDT

Bron: AD. Beeld: iStock