Wil belandde op de IC na het eten van te veel drop

Er wordt momenteel voor gewaarschuwd: hoe lekker onze Hollandse trots drop ook mag zijn, je kunt er beter niet te veel van eten.

Teveel drop eten kan namelijk levensgevaarlijk zijn. En dat terwijl het zwarte snoepgoed zo onschuldig lijkt.

Dit is er gevaarlijk aan

De zoetstof glycyrrhizinezuur (ja, zo heet het echt) die in drop zit, zorgt ervoor dat je bloeddruk wordt verhoogd. Daarnaast gaat je kaliumgehalte omlaag waardoor er meer kans is op hartritmestoornissen. Af en toe een handje drop eten kan heus geen kwaad, maar als je er veel van binnenkrijgt in korte tijd, dan kan het schadelijk zijn voor je lichaam. Neuroloog-intensivist Walter van den Bergh van het UMCG: “Een waarschuwing is een beetje overdreven, maar een beetje bewustzijn is wel op zijn plaats.”

Ervaring

Wil weet er alles van. Ze belandde na het eten van veel drop op de intensive care. “Ik dacht dat ik gewoon ziek was maar op een gegeven moment begonnen mijn spieren uit te vallen. Twee dagen later kon ik mijn bed niet eens meer uitkomen”. Ze lag een week in het ziekenhuis en nu, 12 jaar later, is ze nog niet helemaal de oude. “Kaliumtekort is een sluipmoordenaar, ik heb er ook een nierfunctiestoornis aan overgehouden. Het gaat nu goed, maar ik moet medicijnen blijven slikken.”

Veel

Wat is nou precies teveel? Je moet vele dagen achter elkaar, weken zelfs, zeker een flinke puntzak vol dropjes eten. Zelfs als je dit doet kan het goed gaan, maar sommige mensen zijn er gevoeliger voor dan anderen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock