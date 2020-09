Dit gaat intensive care-personeel anders doen tijdens de tweede golf

Ziekenhuizen zetten zich schrap voor de tweede golf van het coronavirus. Er is geleerd van de eerste golf, vooral ook op de intensive care. Wat gaan de ic-artsen nu anders doen?

Het aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis neemt momenteel zorgelijk toe, ook op de ic. En dat aantal blijft naar verwachting de komende maanden stijgen. Het wordt een spannende tijd met de komst van de herfst en winter, die sowieso bekend staan als dé griepseizoenen. Hoe anders gaan ziekenhuizen het op de intensive care aanpakken ten opzichte van de eerste golf? En hoe wordt een rampscenario voorkomen?

Veranderingen op de intensive care voor de tweede golf

Meer ic-bedden

Het aantal beschikbare bedden in Nederlandse ziekenhuizen is opgeschaald. Zo zijn er in het Jeroen Bosch-ziekenhuis nu twintig ic-bedden beschikbaar in plaats van veertien. En dat aantal kan zelfs nog opgeschaald worden naar 26.

Meer en sneller coronapatiënten overplaatsen

Ook gaan ziekenhuizen beter samenwerken in het overplaatsen van patiënten. Is er geen plek in het ene ziekenhuis, dan wordt er zo snel als het kan plek gemaakt in een ander ziekenhuis. Mensen die de komende tijd worden opgenomen in het ziekenhuis met corona, moeten er dan ook rekening mee houden dat ze waarschijnlijk al snel worden overplaatst naar een andere regio, maken experts duidelijk.

Meer kennis over juiste behandeling van coronavirus

Er is bovendien een stuk meer kennis over het coronavirus zelf en de juiste behandeling ervan. Zo weten de artsen nu hoe belangrijk het is om goed onderzoek te doen naar stollingsstoornissen in het bloed, omdat die kunnen leiden tot longembolieën. Daarbij kunnen patiënten door bepaalde beademingstechnieken sneller van de ic af. En het is nu ook duidelijk dat het goed is om coronapatiënten in een vroeg stadium al ontstekingsremmers te geven.

(Vroeg) toedienen van dexamethason

Ontstekingsremmers, dus. Zo dienen steeds meer Nederlandse ziekenhuizen dexamethason toe aan coronapatienten. “We zien dat patiënten daar goed op reageren, waardoor ze sneller van de beademing afkunnen”, zo vertelt Marco Knook van het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft aan RTL Nieuws. “Daardoor hoeven ze ook minder lang op de ic te blijven. We geven de patiënten nu al dexametason vóórdat ze op de ic belanden.”

Opnieuw een lockdown?

Goede voorbereidingen, klinkt het zo. Maar ziekenhuismedewerkers houden alsnog hun hart vast. Er is nog altijd een groot tekort aan gespecialiseerd ic-personeel. En als we ons niet aan de maatregelen houden, kan de zorg toch weer flink in het nauw komen – met alle gevolgen van dien. Komende week zal premier Mark Rutte samen met het kabinet en het Outbreak Management Team overleggen over eventuele strengere maatregelen. Zou er misschien weer een lockdown komen? Experts als Diederik Gommers speculeren erop los.

Bron: RTL Nieuws, RIVM. Beeld: iStock