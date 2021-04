Internationale pers enthousiast over Nederlands Koningshuis: “Het zijn net modellen”

Koningsdag wordt afgesloten met een concert van The Streamers vanaf Paleis Noordeinde. Voor de repetities trok Máxima een andere outfit aan dan die ze dinsdagmiddag aanhad.

Koningin Màxima droeg dinsdagmiddag in Eindhoven een bijzonder ensemble in het groen met als verrassende kleur okergeel, en maakte haar look af met okergele pumps. Tijdens de repetities van The Streamers koos ze voor een totaal andere outfit: een lange zwarte jas, een zwarte broek en een top met mouwen van kant.