Internationale Vrouwendag: koninklijke powervrouwen op een rij

Het is zondag Internationale Vrouwendag. Een dag die in het teken staat van emancipatie, vrouwenrechten en economische zelfstandigheid voor vrouwen. In het kader van deze belangrijke dag zet Libelle koninklijke powervrouwen voor je op een rij.

Dit jaar staat de Vrouwendag in het teken van vrijheid. Ook de vrouwelijke leden van wereldwijde koningshuizen zetten zich in voor emancipatie en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Het doel van de jaarlijkse Internationale Vrouwendag is aandacht te geven aan belangrijke vrouwenthema’s. “Hieronder vallen onder andere economische zelfstandigheid, maar ook huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie. Met verschillende activiteiten kaarten vrouwengroepen, antidiscriminatieorganisaties, politieke partijen en andere organisaties deze onderwerpen aan op of rond 8 maart”, leest de website.

Koningin Máxima

Onze koningin Máxima mag natuurlijk niet ontbreken aan deze lijst vol koninklijke powervrouwen. Ze zet zich namelijk naast haar verplichtingen aan het koningshuis al jaren in als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties. In deze rol stimuleert ze wereldwijde projecten, waardoor sinds 2009 steeds meer mensen de mogelijkheid krijgen om een bankrekening te openen of een bedrijfje te starten. Al veel vrouwen van over de hele wereld zijn hierdoor geholpen en financieel onafhankelijk geworden.

Prinses Mabel

Ook prinses Mabel draagt haar steentje bij aan een betere wereld voor meisjes en vrouwen. Ze zet zich namelijk met hart en nieren in voor de organisatie Girls Not Brides Global. Mabel is voorzitter van deze organisatie, die zich wereldwijd inzet tegen het kinderhuwelijk. De organisatie werd opgericht in 2016 en maakt zich daarmee hard voor de rechten van het kind op dit gebied: meisjes en jongens onder de 18 zouden niet moeten trouwen.

Prinses Mary

Prinses Mary uit Denemarken zet zich ook al jaren in voor vrouwen en meisjes. Dit doet ze op een bijzondere en nobele manier, door net als koningin Máxima werkzaam te zijn voor de Verenigde Naties. Haar hart klopt voor het ontwikkelen van goede zorg voor zwangere vrouwen wereldwijd. Ook maakt ze zich hard voor het verminderen van moedersterfte in ontwikkelingslanden.

Prinses Salma

De dochter van de Jordaanse koning Abdullah, prinses Salma, schreef dit jaar geschiedenis. Ze haalde namelijk als eerste vrouw op 8 januari 2020 haar vliegbrevet als pilote bij de Jordaanse luchtmacht. Dit is voor het eerst in de Jordaanse geschiedenis dat een vrouw deze bijzondere functie bemachtigd, wat haar tot een ware powervrouw maakt.

Prinses Beatrix

We sluiten het rijtje van powervrouwen af met de vrouw die er natuurlijk niet aan mag ontbreken: prinses Beatrix. Niet alleen omdat ze met haar 81 jaar nog steeds publieke optredens maakt. “Al heel jong was Beatrix erg gedreven om iets van haar ambt te maken”, vertelt Brandpunt-journalist Fons de Poel aan Volkskrant. “Met Beatrix aan het hoofd is de monarchie verzakelijkt. Waar Juliana de mevrouw was, was Beatrix de manager. Beatrix heeft het koningshuis weer tot een sterk instrument gemaakt.”, aldus Justine Marcella, hoofdredacteur Vorsten over onze voormalige koningin. En daar zijn we het volmondig mee eens.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Blauw Bloed. Beeld: Brunopress