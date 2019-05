Het internet gaat helemaal los, want blijkbaar hebben zo goed als alle vrouwen een kleine moedervlek midden op hun pols. Heb jij er ook een?

Een paar dagen geleden plaatste Aaryn Whitely foto’s van haar pols en die van haar vrienden op Twitter. Ze beweerde dat elke vrouw een moedervlek in het midden van hun pols had.

Mythe

“Dames… je hebt een moedervlek in het midden van je pols of is dit een mythe?”, schreef Aaryn. Binnen de kortste keren reageerden duizenden vrouwen met foto’s om aan te tonen dat ze inderdaad precies dezelfde moedervlek op hun pols hadden.

ladies….. u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj — aaryn ✰ (@aarynwhitley) 22 mei 2019

Alleen vrouwen

Moedervlekken zijn kleine, bruine plekjes op de huid. Ze meestal worden gevormd als gevolg van een overproductie van melanine (donkerbruin of zwart pigment) op een bepaalde plek op je huid. Niemand weet waarom we allemaal dezelfde moedervlek hebben. En waarom eigenlijk alleen vrouwen? Wat de reden ook is, het behoorlijk freaky.

Bij Libelle

Om te checken of dit inderdaad klopt, deden we een rondje op de redactie bij Libelle. En inderdaad… zo goed als alle vrouwen hebben een kleine moedervlek op hun pols. Bizar!







