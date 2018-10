Heel internet in de war door grappige optische illusie: wat zie jij?

Een optische illusie van een vrouw zet heel internet op z’n kop. Mensen kunnen niet zeggen welk deel van haar lichaam gefotografeerd wordt. Zie jij het?

Als je snel kijkt, zie jij dan ook de achterkant van iemands hoofd en nek?

Close-up

Dan ben je niet de enige. Soms kijk je naar een foto, maar raak je in de war omdat je iets heel anders ziet dan de werkelijkheid. Dit wordt ook wel optische illusie genoemd. Momenteel gaat er een foto heel internet over omdat mensen in de war zijn, want welk lichaamsdeel wordt nu gefotografeerd?

Nek

De meeste mensen denken dat de foto een close-up is van iemand met kort kroeshaar die naar beneden kijkt, waardoor haar nek te zien is. Maar niets is minder waar.

Rug

Als je langer kijkt, zie je namelijk dat het een foto is van een vrouw met ontbloot bovenlichaam en een hele bos krullen, die met haar rug naar de fotograaf zit. Mysterie opgelost. En? Kun jij het zien?

Why tf I thought this was her neck pic.twitter.com/4gMnOlTegc — MartyMula (@LilMaarty) October 7, 2018

Been staring for 5 minutes and if its not a neck Im stupid — Michael Arminas (@Michael_Arminas) October 7, 2018

If you didn’t say that I would’ve never seen it 😭😭 — CANDIE CHANÉL 👄 (@AMAZINGLYCANDIE) October 7, 2018

Thought it was some girl with short ass her that suffered from heat damage and has a long ass neck 😂😂. But instead it’s a girl with long hair and has a perfectly shaped back 😂😂 — iamalotusflower (@dipuo_sungula) October 7, 2018

I was sooo confused ahahahsh — حب (@stevensucksass) October 9, 2018

I can’t un see it 😂 I know it’s a back but I still see a neck 😂 — S L I M E ✨💚 (@hawaiianloveee) October 7, 2018

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock