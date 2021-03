Deze Nederlandse omroep zendt Oprah-interview met Harry & Meghan uit

Het verborgen leed achter de deuren van huizen waar corona heerst. Het verdriet, de eenzaamheid, de onmacht. Maar ook het geluk wanneer blijkt dat je géén corona hebt. Als callcenter-medewerker bij de coronatestlijn hoort Petrie (50) alle emoties voorbij komen. Petrie van Dorp (50) neemt ons vanaf nu elke week mee in haar werk.

Ik heb Floor (32) aan de lijn. ‘Wat zijn je klachten, Floor?’, vraag ik. Floor antwoordt dat zij koorts heeft, dat zij ’s nachts vaak wakker wordt door een zweetaanval en het gevoel heeft dat haar keel wordt dichtgehouden door twee onzichtbare handen. Benauwdheid dus. ‘Goed dat je belt Floor, koorts en benauwdheid zijn inderdaad twee corona gerelateerde klachten waarop ik een test voor je kan inplannen. Ben je de afgelopen 5 dagen in contact geweest met iemand die positief op corona getest is?’, vraag ik vervolgens.

Floor zucht. ‘Nee’, zegt zij, ‘was het maar waar. Niet dat ik in contact wil zijn met iemand die corona heeft bedoel ik, maar gewoon even in contact zijn met íemand. Ik mis mijn vriendinnen, het gewoon even samen een wijntje doen op het terras en slap ouwehoeren over zaken in het leven die helemaal niet belangrijk zijn. Ik denk ook niet dat ik corona heb’, gaat Floor verder, ‘maar ik heb nu een week vakantie en altijd in de vakantie word ik ziek. Door de stress. En nu heb ik nog meer stress want veel collega’s worden door deze economische crisis ontslagen. Ik ben bang dat ik de volgende ben. En als alleenstaande moeder mag ik mijn baan echt niet verliezen.’

Geluk kiezen

Wat een herkenbare woorden. Jaren geleden werkte ik nog in loondienst in de media. Ik had een vast contract wat best bijzonder is in de gekke tv-wereld. 60 uur in de week werken was heel gewoon. Ook ik was in die tijd een alleenstaande moeder van drie kinderen en de kachel moest wel blijven branden. Wanneer de producent mij dan ook na werktijd nodig had, stond ik vanzelfsprekend paraat.

Ook ik was bang om mijn baan te verliezen. Deze angst zorgde ervoor dat ik totaal over mezelf heen liet lopen en een burn-out was dan ook niet te vermijden. In een van de gesprekken met mijn therapeut werd de volgende vraag gesteld: ‘Waar word jij echt gelukkig van Petrie?’ ‘Schrijven’, riep ik direct. Deze vraag heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk voor mijn eigen geluk ging kiezen in plaats van voor het geluk van anderen.

Wat maakt jou gelukkig?

Ik plan voor Floor een coronatest in. Maar voordat ik ophang stel ik haar een laatste vraag. Een vraag die niet in het script staat, maar een vraag vanuit mijn hart. ‘Floor, wat maakt jou gelukkig?’ Het is even stil. Zij had deze vraag natuurlijk niet verwacht want ze belde alleen om een test in te plannen. Jammer Floor, maar je hebt wel mij aan de lijn en ik stel jou nu deze vraag. Dus: ‘Wat maakt jou echt gelukkig Floor?’ ‘Een wandeling langs het strand en daarna een wijntje drinken met vriendinnen.’

Dankbaar

Ik spreek met Floor af dat wanneer haar uitslag van de coronatest negatief is en zij weer naar buiten mag, zij direct naar het strand rijdt voor de wandeling. Een wandeling waar zij zo gelukkig van wordt. Ik spreek ook met haar af dat zij dan probeert niet aan werk te denken, maar aan de toekomst. Een toekomst waarin zij met haar vriendinnen weer een wijntje kan gaan drinken op het terras. ‘Oh en Floor, vergeet niet om iedere avond voordat je gaat slapen drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent die dag’, roep ik nog voordat we ophangen.

Floor lacht. ‘Jij komt op mijn lijstje voor vanavond’, zegt ze. ‘Dank je wel voor het inplannen van de afspraak, maar nog meer voor het bijzondere gesprek.’ Ik glimlach, en denk dat ik Floor ook op mijn dankbaarheidslijstje ga zetten. Want ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen.

Om privacyredenen zijn de namen uit dit stuk gefingeerd.

Petrie van Dorp (50) heeft een relatie met Peter, twee dochters (30 en 21), een zoon (18), een hond en een kat. Ze is auteur en columnist. Sinds een paar maanden werkt ze ook als callcentermedewerker bij de coronatestlijn. Gewoon, omdat ze graag haar steentje wil bijdragen aan de maatschappij. Elke week deelt Petrie haar ervaring op Libelle.nl.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Getty Images.