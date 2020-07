Rijd je liever nog vijf minuten een rondje dan dat je de auto in een piepklein parkeervak moet proppen? Of zet je je auto liever verderop in de straat zodat je niet hoeft te fileparkeren? Dan behoor jij misschien wel tot een kwart van de Nederlanders die last heeft van parkeerschaamte.

De onderzoeksresultaten liegen er namelijk niet om. Van de 1100 Nederlanders die meededen aan een nieuw onderzoek vermijdt 53% het liefst lastige parkeerplekken en schaamt 37% zich tegenover de bijrijder in de auto. Vooral vrouwen zouden zich onzeker voelen, terwijl zij beter kunnen inparkeren dan mannen. Libelle sprak met drie vrouwen over hun parkeerschaamte.

Chanan (26) heeft nu 7 jaar haar rijbewijs en heeft parkeerangst. Ze parkeert haar auto het liefst als er zo min mogelijk mensen in de buurt zijn.

“Ik heb lang gezegd dat ik rijangst heb, maar eigenlijk heb ik parkeerangst. Wanneer ik ergens naar toe ga, kan ik bij het wegrijden al beginnen met stressen over het parkeren. Zal het druk zijn? Kan ik wel gewoon in normale plekken parkeren? Straks moet ik echt gaan fileparkeren en ziet iedereen dat ik het niet kan. Ik ben net verhuisd en we hebben ook nog eens een nieuwe auto. Dus ik moest aan veel dingen wennen. Voor ons huis zijn vrij ruime parkeerplekken, maar je moet wel fileparkeren. Toen ik laatst boodschappen had gedaan en daar ook al in een lastige parkeersituatie terecht was gekomen, had ik geen zin om thuis weer te gaan stressen om die auto in het plekje te krijgen. Dus ben ik uit de auto gestapt en heb ik mijn vriend gevraagd om de auto te parkeren. Hij begreep er niets van waarom ik die auto niet gewoon zelf op z’n plek kon zetten.”

Nina (32) en heeft sinds haar 18e haar rijbewijs. Fileparkeren vindt ze verschrikkelijk, dus rijdt ze liever door naar een plek waar ze makkelijk haar auto kan parkeren.

“Tijdens de rijlessen ging inparkeren en fileparkeren altijd zo goed, dat we het niet zo vaak hoefden te oefenen. Nu vind ik fileparkeren echt afschuwelijk. Ook parkeren in een parkeergarage tussen een paal en een andere auto in vind ik niet fijn. Ik ben veel te bang om de andere auto te raken en dat ik dan voor kosten opdraai. Ik rijd liever nog een extra rondje tot ik een plek zie waar ik gewoon makkelijk in kan rijden, zonder er veel moeite voor hoeven te doen. Ik ben gewend om in grote auto’s te rijden. Maar omdat ik in Amsterdam in de stad woon, neem ik weleens een Car2Go (dat is een elektrische Smart die je overal in de stad kunt parkeren). Eén keer wilde ik fileparkeren maar achter mij stond al een auto te wachten. Ik kreeg het Spaans benauwd en ben toen uit de auto gestapt en heb gevraagd of mijn vriend het wilde doen. Daar word ik nu nog steeds mee gepest, vooral omdat het om een plek ging waar ik ‘m zelf ook makkelijk in had kunnen parkeren.”

Renée (27) heeft 2 jaar haar rijbewijs. Hoewel ze met autorijden zelf geen problemen heeft, is achteruit inparkeren haar grootste angst in de auto.

“Mijn rij-instructeur hoopte dat ik tijdens mijn examen mijn parkeerskills kon laten zien, zó goed vond hij het. Nadat ik mijn rijbewijs behaalde moest ik die skills in de praktijk brengen. Dat lukt aardig als je in Haarlem centrum woont. Maar zodra ik uit de stad verhuisde en nooit meer ingewikkelde parkeercapriolen hoefde uit te halen, voelde het alsof ik het parkeren was verleerd. Fileparkeren lukt nog wel met een paar keer steken, maar achteruit inparkeren? Dat is echt mijn grootste nachtmerrie geworden. Ik kom standaard scheef te staan, terwijl ik na die twee jaar heus nog wel weet hoe het moet. Iedere keer neem ik me voor om het echt weer eens te proberen, maar zodra ik tussen twee auto’s moet parkeren hoeft het al niet meer. Vooral niet als er nog een auto achter me staat te wachten. Geen haar op m’n hoofd die eraan denkt dat die persoon mee mag kijken, ik rijd m’n auto er gewoon vooruit in.”

Parkeren is voor velen niet hun grootste hobby. Als je een krappe garage hebt met veel spullen, dan kan het knap lastig zijn om je auto er ook nog netjes tussen te zetten.



Bron: RDWdata. Beeld: iStock