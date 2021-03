Claudia (44) had een affaire maar haar man bleef bij haar

Na een heftig eerste jaar als moeder wilde Claudia erop uit. Ze ging veel op stap en kreeg uiteindelijk een affaire met een man uit haar vriendengroep. Haar eigen man Sander wist van niets. “Ik gunde mezelf dit.”

Claudia:”Twee jaar na mijn eerste zwangerschap ben ik verliefd geworden op een goede kennis. Achteraf snap ik goed waarom dat gebeurde. Onze dochter was een huilbaby en het eerste jaar na haar geboorte was ongelooflijk zwaar. Het zette onze relatie onder druk en het voelde alsof ik geen eigen leven meer had. Toen die heftige fase over was, kreeg ik enorm de behoefte om mijn leven weer terug te claimen. Ik wilde uit met mijn vriendinnen, had zin om te flirten. Anderen moesten mij bevestigen in wie ik ook alweer was. En toen werd ik dus verliefd.”

Advertentie

Niets in de gaten

“Hij hoorde bij mijn vriendengroep en na een avondje stappen fietste ik met hem naar huis en vreeën we in zijn bed. We zagen elkaar wekelijks en appten continu met elkaar. Dit ging ongeveer 6 maanden zo door. Sander, mijn man, had niks door. Hij zag mijn behoefte aan uitgaan als een logisch gevolg van mijn heftige eerste jaar als moeder. Gek genoeg heb ik me tijdens mijn affaire nooit schuldig gevoeld. Ik wist dat ik nooit bij Sander weg zou gaan en gunde mezelf dit. Heel vreemd.”