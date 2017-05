Antoinette Hertsenberg over vrouwen: "Er ligt veel op hun bordje"

Antoinette Hertsenberg (52) presenteert Radar én maakt zich hard voor de groep 55-plussers die het niet makkelijk heeft op de arbeidsmarkt. Wij spraken haar over haar drive, vrouwen en haar geloof in God.

Hoe lang ken je Niko nu en waarom is hij jouw man?

“Al 25 jaar, en we zijn al 21 jaar getrouwd. Nico is warm, slim en heel creatief. Hij verrast me met zijn ideeën en we kunnen eindeloos met elkaar praten.”

Je kreeg 3 kinderen binnen 3 jaar. Toch bleef je fulltime werken.

“Ik had het grote geluk dat mijn schoonouders vier dagen per week wilden oppassen. Als de kinderen ziek waren, hadden ze het beter bij mijn schoonmoeder dan bij mij. Ik heb dan toch de neiging om naar de computer te sluipen en nog even wat te werken, terwijl oma nog een glaasje sap uitperste en een beschuitje smeerde.”

“Natuurlijk voelde ik me wel eens rot. Ik weet nog dat Pietje klein was. Dan was ik net op tijd thuis om hem in bed te leggen en dan moest ik een heleboel liedjes van hem zingen, in een strakke volgorde. Ook Zagen zagen wiedewiedewagen. Als ik zong: Piet kwam thuis om een boterham te vragen, zong hij – zet klagerig stemmetje op – mama was niet thuis, papa was niet thuis, wee-heer niet thuis… Dat was wel een dolk in mijn hart.” Lacht. “Aan de andere kant: in de weekends was ik thuis, we hadden lage vakanties samen. En hoor eens, mijn oma en opa werkten op een boerderij en hadden 9 kinderen. Denk je dat die kinderen veel aandacht kregen?”

Ben je een feministe?

“Ja. Ik vind het ook geen vies woord. En laten we wel wezen: gezinnen komen niet meer rond met één kostwinner. Ik ben voor: samen de zorg verdelen, samen werken, niet alleen kijken naar wat je niet hebt als je werkt, maar ook naar wat je wél hebt.”

Vind je dat vrouwen zeuren?

“Nou, nee, dat vind ik niet. Er lígt veel op hun bordje. Ze doen nog altijd het meest in het huishouden, ze moeten een leuke moeder zijn, een leuke vrouw, er ook nog een beetje leuk uitzien… En dat ze liever 4 dan 5 dagen werken – geef ze eens ongelijk.”

Je bent belijdend zevendedagsadventist. Wat geeft het geloof jou?

“Rust en zekerheid. Ieder mens heeft voortdurend de keus tussen goed en kwaad. Natuurlijk, ook zonder gelovig te zijn kun je kiezen voor het goede. Maar ik denk wel dat als je voor God kiest dat het dan makkelijker is. In de Bijbel vind je een handleiding voor je gedrag, hoe je op het goede pad kunt blijven.’

Interview: José Rozenbroek. Beeld: Danique van Kesteren