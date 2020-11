Claudia (41) had al een tijdje het gevoel dat er iets niet klopte. Haar dochter Zenna werd dikker, kreeg een buikje… Het zou toch niet?

Claudia: “Het is nog vroeg en ik zit slaperig op de rand van mijn bed. Even hoop ik dat ik naar gedroomd heb, maar het is echt waar: mijn dochter Zenna van 14 is zwanger. Met een zucht sta ik op en loop naar de badkamer. Voor Zenna’s slaapkamerdeur blijf ik even staan. Het is stil aan de andere kant. Zou ze geslapen hebben nadat we haar gisteren het alles veranderende nieuws brachten? Al een paar weken had ik het gevoel dat er iets niet klopte. Mijn dochter werd dikker, kreeg een gek buikje. Ze had tot voor kort een vriendje en was aan de pil, maar wat als ze die vergeten was? Ze kan nogal heftig reageren, daarom besloot ik het via een omweg uit te zoeken. Ik vroeg haar in een potje te plassen vanwege een onderzoekje van de huisarts. Ze stelde geen vragen. Toen ze naar school was, deed ik een aantal zwangerschapstesten. 2 streepjes, overduidelijk.”

Advertentie

Machteloos



“Het is druk aan de ontbijttafel. Ik smeer boterhammen, mijn man vult broodtrommels en mijn zoontjes van 8 en 11 praten honderduit. Ook Zenna komt aan tafel zitten. Het valt me op hoe kalm ze is. Toen mijn man en ik haar gistermiddag vertelden dat ze zwanger is, schreeuwde ze het uit. Zo machteloos. Ik bleef herhalen dat we niet boos zijn, dat ze bij mij en haar stiefvader terechtkan. De huisarts, bij wie we meteen langsgingen, vertelde na een kort onderzoek dat Zenna waarschijnlijk al over de helft is. Was er nog een weg terug als ze dat zou willen?”

Heel veel vragen

“Tijdens het ontbijt zwijgen we over de zwangerschap. Mijn zoontjes weten nog van niets en dat willen we in ieder geval tot het bezoek aan de gynaecoloog vanmiddag zo houden. “Ik kom je van school halen”, zeg ik tegen Zenna als ze haar tas pakt. Ze knikt als ze de deur achter zich dichttrekt. Zodra de kinderen naar school zijn, bel ik Zenna’s mentor. Mijn man zit naast me als ik het verhaal vertel. “Sorry, wát zeg je?”, hoor ik aan de andere kant van de lijn. Hoewel ik veel vragen heb over hoe het nu verder moet, spreken we af dat ik haar vanavond bel als ik meer duidelijkheid heb.”