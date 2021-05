Op haar 16de stuurde Didi (25) met haar smartphone een foto van haar borsten naar een vriendje. Die foto werd twee jaar later verspreid via talloze WhatsApp-groepen. Pas kortgeleden durfde ze dit geheim aan haar ouders te vertellen. Didi en haar moeder Karin over de gevolgen van die ene foto.

Didi: “Op mijn 16de was ik aan het daten met een twee jaar oudere jongen. Ik was verliefd op hem en toen hij mij om een sexy foto vroeg, dacht ik daar niet lang over na. Ik wilde bevestiging van hem krijgen, leuk gevonden worden. Ik maakte een foto voor de spiegel, van mijn middel tot mijn kruin, met blote borsten. Mijn borsten bedekte ik met mijn handen, maar mijn gezicht was vol in beeld. Hij vond het geweldig. Niet lang erna ging het uit tussen ons, zoals die dingen gaan.”

“Er gingen een paar jaar voorbij, ik was 18 en studeerde inmiddels Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het hbo, toen ik op een vrijdagavond thuis een berichtje van mijn ex-vriendje kreeg: ‘We hebben een probleem. Je foto is uitgelekt.’ Ik begreep eerst niet eens wie hij was of waar het over ging, maar dat duurde niet lang. Al snel stroomden de berichtjes van vrienden binnen. ‘Ben jij dit?!’ of: ‘Ik wil je waarschuwen, er gaat een naaktfoto van je rond.’ Het leek wel alsof alle jonge mensen in ons stadje mijn foto op hun telefoon hadden ontvangen. Opeens was ik een hot item op WhatsApp.”

Lopend vuurtje

“Mijn hart ging als een razende tekeer en in paniek liep ik van tafel om mijn telefoon te checken. De foto van mijn borsten, die alleen voor zijn ogen was bedoeld, was in ontelbaar veel WhatsApp-groepen binnengekomen en ging rond als een lopend vuurtje. Zelfs mijn eigen broer, zijn beste vriend, mijn zusje, allemaal hadden ze de foto ontvangen en mij meteen herkend. Ik nam mijn broer en zusje apart, legde het uit en vroeg of ze het alsjeblieft niet wilde vertellen aan papa en mama. Ik schaamde me diep, voor hen, maar nog meer voor mijn ouders, en ik wilde voorkomen dat zij de foto zouden zien. Mijn ex ontkende in eerste instantie dat hij mijn foto had doorgestuurd, maar later gaf hij het toe en heeft hij zijn excuses aangeboden.”

‘Lekkere borsten!’

“De 6 maanden die volgden, waren heel heftig voor me. Als ik uitging, kwamen er jongens die ik helemaal niet kende op me af in de kroeg. Ze bedekten hun borst met hun handen om te laten weten dat ze de foto hadden gezien. Op straat draaide een jongen het raampje van zijn auto open om ‘Lekkere borsten!’ naar me te schreeuwen. Ik werd voor slet uitgemaakt, voor hoer en werd goedkoop genoemd. Het was ontzettend beschamend. Hoe had ik zo dom kunnen zijn? Die gedachte maalde maar door mijn hoofd. Ik probeerde alle opmerkingen zo goed mogelijk te negeren, maar natuurlijk raakte het me.”

Humor als wapen

“Toch bleef ik uitgaan, ik wilde me niet laten kennen. Als ik wat had gedronken, zei ik soms wel wat terug. ‘Jullie zijn een beetje laat hè’, zei ik dan. ‘Je zou ze nu eens moeten zien, die borsten van me!’ Humor was mijn wapen om terug te slaan, maar vanbinnen vrat het wel degelijk aan me. Vooral dat ik het mijn ouders niet durfde te vertellen. Het was alsof iedereen in mijn woonplaats van de foto wist, behalve zij. Ik durfde niet naar ze toe te stappen, het schaamtegevoel was gewoon té groot. Dat ik op mijn 16de seksueel actief was, was tot daaraan toe. Maar dat ik, hun dochter die op het vwo had gezeten en inmiddels studeerde, ook nog zo’n foto van mezelf had verstuurd, durfde ik niet met ze te delen.”

Sexting is strafbaar

“Vorig jaar ging ik stage lopen bij Qpido, een kenniscentrum voor scholieren en ouders over sexting (het versturen van seksueel getinte foto’s en video’s) en grooming (het digitaal lokken van kinderen met als doel seksueel contact). Daar hoorde ik pas dat sexting strafbaar is. Ook als het gebeurt tussen 2 minderjarigen. Het maken en bezitten van naaktfoto’s van minderjarigen valt onder kinderporno. Ik had mijn ex-vriendje kunnen aanklagen, maar dat wilde ik niet. Ik vind het niet netjes en heel naar wat hij heeft gedaan, maar ik weet dat die dingen kunnen gebeuren. Ik wil er vooral mijn tijd niet meer aan besteden.”

Opluchting

“Tijdens een meeting bij Qpido flapte ik het er opeens uit, dat ik zelf met sexting te maken heb gehad. Ik schrok er zelf van dat ik het vertelde. Ik sprak erover met mijn begeleidster bij Qpido en diezelfde week nog vertelde ik het aan mijn moeder. Ik wilde van het geheim af. Mijn moeder reageerde heel lief en begripvol. Het voelde als een enorme opluchting om mijn geheim eindelijk met haar te kunnen delen, ook al was het voor mij al 5 jaar geleden dat de foto rond werd gestuurd en dacht ik er niet dagelijks meer aan. Ik geef nu zelf voorlichting aan scholieren en ouders, en soms, als ik denk dat het iets toevoegt, vertel ik ze mijn eigen verhaal. Wat er is gebeurd, heeft mij gevormd, sterker gemaakt. Ik ben zelfverzekerder dan vroeger en ik maak me niet druk meer om wat anderen over me zeggen.”

Doe het niet

“Door dit werk heb ik mezelf leren accepteren, ik weet nu dat ik niet achterlijk en dom was, zoals ik lang dacht, maar dat ik iets heb gedaan zonder over de gevolgen na te denken. Ik hoop ouders te laten inzien dat het ook hun kind kan overkomen. Het is iets wat gebeurt in alle lagen van de bevolking, laag en hoog opgeleid, jong en oud. Door het geven van voorlichting hoop ik andere meiden en ook jongens ervan bewust te maken dat je beter geen naaktfoto’s van jezelf kunt rondsturen. De foto’s zijn nauwelijks van internet te verwijderen en kunnen je een leven lang achtervolgen, wat een nadelig effect kan hebben op een toekomstige carrière. Doe het niet, is mijn boodschap, en als je toch in de verleiding komt, dan altijd onherkenbaar, zonder gezicht en herkenbare details. Zelf zal ik het nooit meer doen, ook niet nu ik al 2,5 jaar een serieuze relatie heb. Het schaamtegevoel dat ik toen heb ervaren, wil ik nooit meer meemaken.”

Heel naar

Didi’s moeder Karin: “Ik zat met mijn man in de tuin toen Didi buiten kwam en vroeg of ze even met me kon praten. Ik wist meteen: dit is serieus. In ons gezin bespreek ik de vrouwenzaken met onze dochters en mijn man de mannenzaken met onze zoon. Ik vond het heel naar om te horen dat Didi op deze manier te zien is geweest. Wat sexting is, wist ik wel – ik werk zelf in de hulpverlening – maar wat het precies inhield, daar had ik nooit over nagedacht. In mijn tijd zoenden we in het fietsenhok, als ouders heb je geen idee wat de kinderen van nu op social media allemaal doen. Ik ben er altijd van uitgegaan, en nog steeds, dat als onze kinderen ergens mee zitten, ze het zelf komen vertellen. Toch begrijp ik waarom Didi er zo lang mee heeft gewacht. Haar schaamtegevoel naar ons toe was te groot.”

Bewondering

“We hebben die middag in de tuin gepraat, of eigenlijk heb ik vooral naar Didi’s verhaal geluisterd. Ik heb er veel bewondering voor hoe ze ermee om is gegaan. De manier waarop ze het me vertelde, de rust die ze daarbij uitstraalde, daaraan merkte ik dat ze het op een goede manier had verwerkt. Natuurlijk voelde ik me wel verdrietig dat ik er destijds niet voor haar heb kunnen zijn. Toen ze me vertelde dat mensen op straat haar uitscholden of haar voor schut zetten, had ik het wel even zwaar. Mijn dochter is een geweldige vrouw, ik wil niet dat haar pijn wordt gedaan. Er zijn kinderen die het slachtoffer worden van sexting en niet meer naar school durven, of zelfmoord plegen uit schaamte. Ik ben ergens wel blij dat de foto pas 2 jaar later is uitgelekt, want als 16-jarige was ze er misschien toch anders mee omgegaan.”

In alle milieus

“Na ons gesprek hebben we er diezelfde avond thuis aan tafel over gepraat en het ook gerelativeerd. Didi’s zus van 18 zei: ‘Al die ellende om één foto?’ Ik wil het idee wegnemen dat sexting alleen in bepaalde milieus voorkomt. Wij zijn weldenkende mensen en hebben een liefdevol gezin. Het kan echt in alle families voorkomen. We hadden geen idee. Op straat werd ik er niet over aangesproken, misschien hadden ze het er achter mijn rug over, maar dat is me dan niet opgevallen. De stage bij Qpido heeft Didi geholpen in het verwerkingsproces. Ook al had ik gehoopt dat ze dit nooit had hoeven meemaken, uiteindelijk is ze er een nog mooier en zelfverzekerder persoon door geworden.”

Om privacyredenen zijn de namen van Didi en Karin verzonnen. Kijk voor meer info en voorlichting over sexting en grooming op qpido.nl.

Tekst: Sara Luijters. Beeld: Brenda van Leeuwen