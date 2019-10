Franka (48): "We zaten diep, diep in de schulden"

Franka kan niet veel door haar ziekte. Ze dacht dat haar man het allemaal onder controle had. Tot ze alles ontdekte…

“Ik heb het chronisch vermoeidheidssyndroom, waardoor ik al jaren niet veel kan. Gelukkig heb ik altijd veel steun gehad aan mijn man. Dick heeft altijd hard gewerkt, een groot deel van de zorg voor de kinderen op zich genomen én hij regelde al onze financiën. Daarin heb ik hem blind vertrouwd. We hadden het niet breed, maar als de wasmachine kapot was, konden we gewoon een nieuwe aanschaffen. Tenminste, dat dacht ik.”

Advertentie

Aanmaning

“Een jaar geleden was ik eens op zolder aan het rondneuzen, daar kwam ik niet vaak vanwege mijn gezondheid – de zolder heeft een onhandige vlizotrap die je zelf moet uitklappen. Op die zolder opende ik een la en vond tientallen brieven van instanties, incassobureaus en deurwaarders. De ene aanmaning na de andere ging door mijn handen.”

Knetterende ruzie

“Het bleek dat we diep, diep in de schulden zaten. Diezelfde avond heb ik alle rekeningen aan zijn kant van het bed gelegd en gewacht tot hij naar boven kwam. Een knetterende ruzie volgde. Het kwam erop neer dat Dick mij nog meer ellende wilde besparen en eigenlijk al jaren gewoon zijn kop in het zand steekt. Het beeld van Dick als mijn rots in de branding knapte als een zeepbel uit elkaar.”

Energie

“Ik heb mezelf bij elkaar geraapt en ben avondenlang bezig geweest om alles uit te zoeken. Wie waren de schuldeisers? Hoe hoog waren onze schulden precies? Wat konden we gaan aflossen? De hele situatie maakte een energie in me los die ik jaren niet had gevoeld – in die zin is het ergens ook nog goed voor me geweest. Ik heb een plan opgesteld, afspraken gemaakt met schuldeisers en uiteindelijk heb ik een schuldsaneringstraject weten te voorkomen. Dick werkt nu keihard voor elke euro, het vertrouwen in hem begint langzaam terug te komen. Het is een rotjaar geweest, al voelde het ergens prettig dat híj míj nu eens nodig had, in plaats van andersom.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Tekst: Krista Izelaar. Beeld: iStock