Joke (40) werd gepest op haar werk

Het is vaak onzichtbaar én ongrijpbaar: gepest worden op je werk. Joke (40) werd buitengesloten door haar collega’s en kon er niets tegen doen. “Toen de directeur hen erop aansprak, wisten ze zogenaamd van niets en beweerden ze me met open armen te hebben ontvangen.”

“Ik keek er zo naar uit, naar mijn eerste werkdag op het buurtschooltje waar ik als juf van groep 3 aan de slag kon. De zon scheen, de stad kwam na de vakantie weer helemaal tot leven en ik zat lekker in mijn vel. Zelfverzekerd liep ik het plein op. In de verte zag ik 3 andere leerkrachten bij elkaar staan. We hadden tijdens de vakantie al twee keer samen vergaderd, dus ik liep op ze af. ‘Goedemorgen’, zei ik vrolijk. Maar zij keken me aan alsof ze me nog nooit hadden gezien. Ik aarzelde. ‘Ik ben Joke’, begon ik voorzichtig. ‘Van groep 3’, probeerde ik verder. Maar nog steeds leken ze me niet te herkennen.”

Negeren

“Een prachtig klaslokaal werd mijn werkplek. En ook de 20 kinderen waren meteen lief. Maar toen kwam de lunchpauze. ‘Mag ik aanschuiven?’, vroeg ik een leerkracht. ‘Als je dat echt wilt’, was haar reactie. Waarna ze me straal negeerde. Een andere collega vroeg wie koffie wilde. Toen ik zei dat ik wel een kopje lustte, vertelde ze me dat het koffieapparaat in de gang stond en nam vervolgens wel koffie voor zichzelf en 2 collega’s mee. Ik durfde niets te zeggen en was opgelucht dat ik even later weer in mijn lokaal stond.”

Volledig van de kaart

“Toen ik mijn man vertelde wat me op school was overkomen, wuifde hij het weg. ‘Misschien hebben ze gewoon wat tijd nodig om aan een nieuwe collega te wennen’, reageerde hij. En inderdaad: de meesten werkten er al jaren, logisch dat een ‘nieuwkomer’ niet meteen in die groep werd opgenomen. Dus nam ik mezelf voor om ook de volgende dag even vrolijk de school binnen te stappen. Opnieuw ging ik bij mijn 3 collega’s staan. Maar ik kreeg weer geen enkele reactie. Ze negeerden me. Met een unheimisch gevoel stapte ik even later mijn klasje binnen. Ook na dag 2 kwam ik volledig van de kaart thuis. Het was het begin van een heftige periode, al wist ik dat toen nog niet. Ik bleef erin geloven dat het wel goed zou komen. Bovendien vond ik het werk zo leuk. Ik genoot van de eerlijkheid en onbezonnenheid van mijn 20 leerlingen. Dus bleef ik elke middag de docentenkamer met een grote glimlach binnenstappen. En wenste ik iedereen elke ochtend een goedemorgen. Maar het contact bleef kil. Ook tijdens vergaderingen bijvoorbeeld – mijn mening deed er dan nooit echt toe. Of toen ze een etentje met collega’s planden waar ik niets van wist. Pas een paar dagen later had ik door dat ze met z’n allen uit eten waren geweest. Ja, ook de schooldirecteur. Hoewel zij me wel af en toe in de gang aansprak en ik van haar wel een ‘goedemorgen’ terugkreeg, bleef ook zij duidelijk afstand bewaren.”

Nul energie

“Al na een paar weken voelde ik me uitgeput, alsof alle energie uit me was gezogen. Ik werd ook thuis kregelig. Eén verkeerd woord was genoeg om de hele avond ruzie met mijn man te hebben. Ook de kinderen kregen vaak een onterechte veeg uit de pan. Elke ochtend stond ik met hoofdpijn op, elke avond ging ik met hoofdpijn slapen. Op den duur sleepte ik me naar het werk en telde ik elke minuut van de werkdag af. En toch hield ik het vol tot de kerstvakantie. Eindelijk, 2 weken thuis. Ik was van plan er vooral heel erg van te genieten, maar ik werd ziek. 2 weken lang kon ik geen kant meer op, had ik nul energie. De huisarts raadde me aan om ook na de vakantie nog 2 weken thuis te blijven, maar dat wilde ik niet. Ik was bang dat mijn collega’s me dit kwalijk zouden nemen. Bovendien had ik voor de vakantie een gesprek aangevraagd met de directeur. Kon ik haar eindelijk eens vertellen hoe haar team nieuwkomers bejegende. Dus vertrok ik op de eerste maandag van het nieuwe jaar toch naar school. De directeur gaf me de ruimte om alles te vertellen. Ik vertelde hoe verdrietig ik me voelde en hoe moe ik was. Ze luisterde aandachtig en beloofde om de andere leerkrachten één voor één bij zich te roepen en er met hen over te praten. Mijn collega’s zouden me dit heel erg kwalijk nemen, dat wist ik, maar ik had geen keus. Ik moest iets doen.”

Ik mag mezelf weer zijn

“Een week later gaf de directeur me de genadeslag. De collega’s wisten van niets, vertelde ze. Ze beweerden me juist met open armen te hebben ontvangen, maar ik gedroeg me volgens hen vreemd en afstandelijk. Ík was degene die het samenwerken zo moeilijk maakte. Haar blik vertelde me dat ze hen geloofde. Die avond brak ik. Ik was op. Even later werd een burn-out geconstateerd. Na jaren met hart en ziel lesgeven was er van mijn enthousiasme als leerkracht niets meer over. In een paar maanden tijd was ik ziek geworden door mijn werk. Tijdens dat ziekteverlof hakte ik de knoop door: ik wilde niet meer naar terug die school. We zijn nu 2 jaar verder. Ik werk inmiddels op een andere school, iets verderop. Een grote school, met veel leerkrachten en klassen. Van roddelen en pesten merk ik niets. Ik heb hier mijn liefde voor het onderwijs teruggevonden, ik mag mezelf weer zijn. En ik ben er weer voor mijn gezin. Nooit gedacht dat pesten op het werk zo’n impact kon hebben. Maar pesten maakt een mens kapot.”

Tekst: Barbara Claeys. Beeld: iStock