De zwangere Renate ontving een voicemail die het grote geheim van haar man onthulde en haar leven op de kop zette.

Renate: “Ik was 3 maanden zwanger toen ik vanuit het niets een voicemailbericht van een onbekende vrouw kreeg. ‘Ja hallo, je kent me niet, maar ik kan het verdriet van mijn zus niet langer aanzien. Ongelooflijk dat Rik voor jou heeft gekozen en zijn eigen kind in de steek laat.’ Ik moest lachen van de zenuwen. Haalde iemand soms een slechte grap met me uit? Terwijl ik onrustig verderging met aardappels schillen, maalde het bericht maar door mijn hoofd. Dit kon onmogelijk waar zijn. Rik een kind? Mijn lieve, zorgzame man een leugenaar?”

Blakende baby



“Toen Rik die avond thuiskwam, liet ik hem het bericht horen. Hij ontweek mijn blik en gaf toe dat het waar was: voordat hij mij leerde kennen, had hij een kortstondige relatie met een vrouw gehad, die zei dat ze aan de pil was. Toen ze erachter kwamen dat ze zwanger was, spraken ze af dat ze abortus zou laten plegen, want ook zij wilde geen kind – zei ze. Ze verbraken het contact, maar 8 maanden later kreeg Rik een sms’je met een foto van een blakende baby, een jongetje. Zijn kind.