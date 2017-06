De ouders van Nathalie (42) wonen in een chalet in de achtertuin

De gezondheid van de moeder van Nathalie Drost-Froma (42) gaat achteruit en de zorg voor het grote huis en de tuin werd te zwaar voor haar ouders. Hoe konden zij en haar man Dave hen het beste helpen? De oplossing: zij wonen met hun gezin in het ouderlijk huis, haar ouders in een mantelzorgchalet ernaast.

“Natuurlijk hebben we goed nagedacht over deze constructie. Voor mij is het belangrijk dat ik een moeder-dochterband houd met mijn moeder, en niet haar verzorgster word. Dat wil zij gelukkig ook niet.”

Niet veel zorg

“Een vriendin van mij zei: ‘Als het straks nodig is, moet je thuiszorg regelen. Dan kun jij gewoon koffie drinken met je moeder en haar helpen met de boodschappen.’ Mijn moeder loopt moeilijk, autorijden of fietsen gaat niet meer. Mijn vader werkt nog als taxichauffeur, dus als hij er niet is, brengen en halen wij mijn moeder als ze ergens naartoe wil. En als mijn moeder een dagje weg is met haar zus, vraag ik of mijn vader zin heeft om mee te eten. Verder hebben mijn ouders nog niet veel zorg nodig.”

Schutting

“Het chalet staat in de zijtuin, op zó’n manier dat we niet bij elkaar naar binnen kijken. Tussen het chalet en ons grasveld hebben we een schutting gezet. Mijn vader vond het onzin, maar je creëert er vrijheid mee. Als zij met vrienden in de tuin zitten en onze kinderen buiten spelen, hebben ze geen last van elkaar. Toch zien en horen we natuurlijk meer van elkaar dan vroeger. Als er iets is waar mijn ouders samen niet uitkomen, vind ik dat nog weleens lastig. Ik wil me daar niet mee bemoeien en onenigheid krijgen.”

Huis inpikken

“Wat ik vooral in het begin moeilijk vond, is dat mijn vader zijn huis en tuin mist. De tijd waarin wij mijn ouderlijk huis verbouwden, was emotioneel zwaar. Zij moesten het huis waarin ze 38 jaar hadden gewoond, verlaten. Omdat ze kleiner gingen wonen, moesten ze ook afstand doen van dierbare spullen. Toen Dave en ik de schrootjes eruit haalden die mijn vader ooit in het huis had getimmerd, riep hij: ‘Ga je dat allemaal wegdoen?’ Even had ik het gevoel dat wij hun huis inpikten.”

Stelt me gerust

“Nu we zijn gesetteld, hebben we het heel goed samen. Ik vind het fijn dat ik meer zicht heb op hoe het met mijn ouders gaat. Mijn moeder is de afgelopen jaren een paar keer door een ambulance opgehaald, en dan hoorden wij dat pas als ze in het ziekenhuis was. Als ik ’s morgens zie dat bij mijn ouders alles in orde is, stelt me dat gerust. Net als wanneer ze een dag weg zijn geweest en ik ’s avonds de lichten weer zie branden.”

Band is alleen maar mooier

“Als het slechter gaat met mijn moeder, zal het contact veranderen. Daarom ben ik zo blij dat we nu kunnen genieten van elkaar. Onze band is alleen maar mooier geworden. We doen net wat vaker iets samen dan vroeger. Het enige wat ik gek vind, is dat we nooit meer als gezin bij opa en oma op de koffie gaan.”

Tekst: Marlies Jansen. Beeld: Petronellanita