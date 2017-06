Petra wil niet dat haar kinderen snoepen, haar man ziet het probleem niet

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Petra, zij wil dat haar kinderen gezond eten, maar ze wordt tegengehouden door haar man en schoonmoeder. Zij vinden dat snoep erbij hoort.

Petra (35):“Ik bof dat ik uit een gezin kom waar heel sober en gezond werd geleefd. Natuurlijk werd er ook wel eens gesnoept, maar nooit ‘zomaar’. En als er iets lekkers was, dan waren we eraan gewend dat je nooit meer dan twee, hooguit drie snoepjes kreeg. Bij mijn man thuis was het precies het omgekeerde. De eerste keer dat ik bij hem thuis at, bestond het avondeten uit pizza’s. Maar behalve ongezond eten werd er enorm veel gesnoept. Er stond altijd een grote trommel koekjes op tafel, naast een schaaltje met chocolaatjes, en die waren beide binnen een dag leeg. Mijn man snoepte niet, hij át snoep. Een handvol smarties, drie toffees tegelijk in z’n mond. Het was dat hij toen veel sportte, anders was hij al veel eerder zo gezet geworden als hij nu is.”