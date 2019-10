Prinses Laurentien over prins Constantijn: "We zijn enorm aan elkaar gewaagd"

Prinses Laurentien van Oranje deed waar alle kleine meisjes van dromen: ze trouwde een heuse prins. Met hem kreeg ze twee prinsesjes en een prinsje (die alweer pubers zijn).

Ook schrijft Laurentien kinderboeken én is zie oprichter en directeur van Missing Chapter Foundation. Zondagavond 13 oktober 2019 geven Laurentien en prins Constantijn om 22.30 uur op RTL 4 een intieme blik in hun leven in de documentaire Constantijn, meer dan een prins. Ons vertelde Laurentien al openhartig over haar huwelijk, kinderen en werk.

Advertentie

Uw kinderen zijn pubers geworden. Hoe vindt u dat?

“Ik heb meegroeien met mijn kinderen altijd geweldig gevonden. In alles wat ik doe met ze zit wisselwerking, via hen leer ik hoe ik in mijn vel zit. Ik geniet van hoe ze opgroeien en ik kijk veel, observeer ze. We zijn in 2015 van Brussel naar Nederland verhuisd omdat de baan van mijn man ophield, we wilden ook dat de kinderen een band met Nederland behielden. En voor mij was het voor het eerst in 30 jaar dat ik weer in Nederland woon.”

Dat was overigens een bijzonder geruisloze verhuizing…

“Ja, wij doen dat graag zo.”

U bent 18 jaar getrouwd dit jaar. Hoe kijkt u terug op de afgelopen jaren?

“Heel blij, ik heb een geweldige man, met een heel sterk kompas. We zijn enorm aan elkaar gewaagd en hebben dezelfde eigenschappen, maar dan in een totaal ander jasje. We zijn gelijkwaardig, leren van elkaar maar proberen elkaar niet te veranderen.”

Uw echtgenoot heeft een enorm gevoel voor humor, heb ik mij laten vertellen.

“Heel erg! Dat komt minder naar buiten, want hij is ingetogen. Maar mijn man is bijzonder grappig en droog.” Ook ziet ze dingen van zichzelf terug in haar oudste dochter. “Ik veranderde mijn kamer vaak, ik zie dat nu terug in mijn oudste dochter.” En precies die dochter las na het moment van dit interview een pagina uit haar moeders boek voor. “Ze vindt het spannend, maar ze is ook zó trots.” Op 11 oktober 2019 blies prins Constantijn 50 kaarsjes uit. Dit mocht Laurentien in 2016 al doen. Ze vierde het toen in hun nog leegstaande huis dat volop werd verbouwd. “Daar was toen nog niks, het grootste probleem was het daar zo stofvrij te maken. Maar zolang er vrienden, familie, pioenrozen en kaarsen zijn, komt dat goed.”

Dat klinkt heerlijk.

“Ja. En het is een bewuste keuze. Ik wil gewoon gelukkig zijn. En daar wil ik actief in zijn, op dat punt ben ik nu gekomen. Ik dacht altijd dat mijn karakter op een bepaalde manier in elkaar zat. Maar ik heb dat nu een aantal keren losgelaten, en dat is spannend.” Dan, spontaan: “Dit klinkt heel vaag, of niet?”

Ik voel juist veel opgewektheid als u dit vertelt.

“Zo voel ik het ook. 4 jaar geleden zou ik gezegd hebben dat ik geen ‘wapperaar’ ben. Nu denk ik: wie weet? Want niets in het leven staat vast. Niets. Je kunt van alles bedenken. Maar het leven gaat vaak anders. Dat heb ik wel geleerd.”

Missing Chapter Foundation

Een brug slaan tussen volwassenen uit het bedrijfsleven en kinderen: dat doet de Missing Chapter Foundation (MCF) die Laurentien in 2009 startte. MCF stelt zich ten doel huidige besluitvormers in contact te brengen met verfrissende ideeën van toekomstige besluitvormers. Inmiddels hebben zo’n zestig organisaties een Raad van Kinderen. Vanuit die geest schreef ze haar nieuwe boek Nog lang en gelukkig (2016) met journalist Jeroen Smit:

Dit interview met prinses Laurentien verscheen in Libelle 24 in 2016.

Ook prinses Laurentien heeft moeite met dít onderdeel van de opvoeding van haar tieners:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Interview: Liesbeth Smit. Fotografie: Chantal Ariëns