De man van Annet kreeg een relatie met de dochter van haar zus

Annet (51) dacht dat ze een goed huwelijk had, tot haar man Peter zich steeds vaker vreemd gedroeg. Haar ergste nachtmerrie werd werkelijkheid: Peter had een affaire met Annets nichtje, de twintig jaar jongere dochter van haar zus.

“Peter en ik waren al jarenlang bevriend toen de relatie met mijn eerste man op de klippen liep. Samen met mijn drie kinderen moest ik een compleet nieuw leven opbouwen en Peter stond voor me klaar. Na een tijdje kwam hij zenuwachtig naar me toe. Hij moest me iets vertellen: hij was verliefd. Die gevoelens waren niet meteen wederzijds, maar naarmate we elkaar steeds vaker en langer zagen, sprong ook bij mij de vonk over. Samen met mijn jongste zoon trok ik bij hem in en we hadden het heerlijk samen. Een paar jaar later vroeg hij me ten huwelijk.”

Chatten

“Het was een goed huwelijk. Peter en ik deden leuke dingen, vertelden elkaar alles en hadden hetzelfde gevoel voor humor. Natuurlijk hadden we weleens een meningsverschil, maar tot een echte ruzie kwam het nooit. Toen we ruim tien jaar getrouwd waren, begon Peter zich steeds vaker vreemd te gedragen. Hij kwam via een andere route terug van zijn werk en zat continu op zijn telefoon te kijken. Daarop speelde hij een spelletje, Wordfeud, waarin je tegen anderen speelt en met elkaar kan chatten. Een van zijn ‘tegenstanders’ was mijn nichtje Lara, begin twintig en de dochter van mijn zus. Steeds vaker zag ik haar naam op zijn scherm verschijnen. ‘Wat bespreek je toch met haar’, vroeg ik Peter. ‘Dat gaat je niets aan’, mompelde hij.”

Blikken

“Achteraf gezien had ik hem toen al moeten vragen of er iets speelde, maar ik zag het gewoon niet. Of ik wilde het niet zien. Ook de waarschuwingen van mijn oudste zoon wuifde ik weg. Of ik had gezien hoe ze naar elkaar keken op de verjaardag van een neefje. Ik kon er gewoon niet bij dat Peter met haar… En zij met hem… Hij was haar type niet eens. Later herinnerde ik me dat Lara ooit tegen me zei: ‘ik zou mijn handjes dichtknijpen als ik zo’n man had als jij.’”

Een klap in mijn gezicht

“Het heeft nog een paar maanden geduurd voor mijn vermoedens zo sterk waren dat ik hem voor het blok zette: ‘Wat speelt er nu eigenlijk tussen jullie’, vroeg ik Peter. Hij gaf toe: er was gezoend en ze hadden veel contact. Ik was verbijsterd. Als hij vreemd was gegaan met een onbekende vrouw van mijn leeftijd, dat had ik nog kunnen verkroppen. Dit voelde als een klap in mijn gezicht. Peter is diezelfde avond vertrokken. Hij zei dat hij in zijn vrachtwagen zou slapen, maar is meteen naar Lara gereden.”

Gesprekken

“Toch heb ik mijn huwelijk niet meteen opgegeven. Dat hij verliefd was op een ander hoefde niet te betekenen dat we niet meer te redden waren. We hebben veel gepraat en toen hij me vroeg om een tweede kans heb ik die gegeven. Maar nog geen twee maanden werd ik opnieuw teleurgesteld. Hij wilde met Lara verder.”

Schulden

“Eind vorig jaar zijn we officieel gescheiden. Peter en Lara zijn nog altijd samen en hebben inmiddels een kind samen. Ik heb door deze scheiding veel verloren. Ik ben niet alleen mijn man kwijt, maar ook het contact met mijn zus – de moeder van Lara – is verbroken. Ook financieel is het me niet in de koude kleren gaan zitten. Er zijn destijds geen duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van ons huis en spullen, waardoor Peter nog lang in ons huis gewoond heeft. Toen hij eindelijk besloot het te verkopen was het verwaarloosd en kon het alleen met een flinke schuld verkocht worden. Ik zit nu met een enorme restschuld waar ik mijn leven lang niet meer vanaf kom. Dát laat ik nooit meer gebeuren. Mocht er nu een man op mijn pad komen dan houd ik mijn eigen plekje.”

* De namen in dit verhaal zijn op verzoek van de geïnterviewde gefingeerd.

BEKIJK OOK: De kracht van woorden volgens spiritueel vlogger Manon.

Beeld: iStock