Rik van de Westelaken: “Ik kan vrouwen nog steeds heel sexy vinden”

Hij was meer dan een decennium onze rots in de branding bij het NOS Journaal, maar nu is presentator Rik van de Westelaken (45) het gezicht van Net5. Libelle sprak hem over zijn nieuwe baan, relaties en de liefde.

Nadat je vorige relatie voorbij was, zei je dat het was ‘alsof de grond onder je voeten werd weggeslagen’. Sta je er nu weer vol vertrouwen in? “Het was voor mij de derde keer dat een lange relatie op de klippen liep. Ik heb relaties van negen, vijf en drieënhalf jaar gehad. Dat is behoorlijk wat, dus ik dacht: ik ben al drie keer verliefd geweest, dat gaat me niet nog een keer lukken. Ik word ouder, wijzer en kritischer, waardoor het steeds moeilijker wordt om iemand toe te laten en concessies te doen. Toen ik drie jaar geleden toch weer verliefd werd, was ik verrast en blij, maar ook voorzichtig. Als een relatie uitgaat, verdwijnt er ook een deel van jezelf. Er wordt iets kapotgemaakt, een gat geslagen in je lijf, je hart en je ziel.”

Dat klinkt heftig. Serieuze blik: “Na elke verbroken relatie voelde ik me een mislukkeling. Je gaat bij jezelf te rade: had ik te hoge verwachtingen? Wilde ik te veel? De grap was dat ik in mijn laatste relatie met iemand was die er gewoon niet klaar voor was. Ik kon nog zo m’n best doen, maar het werkte niet. Ondanks de pijn die dat deed, ben ik blij dat ik mezelf niet heb afgeleerd om iemand toe te laten in m’n leven en ook weer fouten durf te maken.”

Waarom is je nieuwe vriend dé man voor jou? “Hij werkt voor de overheid, dus hij zit totaal niet in het televisiewereldje. Dat wil hij ook niet, iets wat ik zó prettig vind. Hij weigert mee te gaan naar premières en wil niet in de spotlights staan, maar vindt mij leuk ondanks mijn werk. Ik heb wel eens een relatie gehad met een acteur, dat was veel lastiger. Mijn vriend en ik wonen samen, maar we hebben daarnaast onze eigen levens, bezigheden en vriendschappen. Je hebt stellen die alles samen doen – ik moet er niet aan denken.”

Toonde je familie begrip toen je vertelde dat je homoseksueel bent? “Ze hadden het niet zien aankomen, maar ze gingen er goed mee om. Ik vond het als verantwoordelijk type wel moeilijk dat ze zich zorgen over me gingen maken. HIV was in opkomst, homoseksuele mensen werden gediscrimineerd en ik wist zelf ook niet zo goed wat ik moest verwachten van de boze buitenwereld. Doordat mijn ouders zich bezorgd opstelden, gebeurde er ook iets geks met me. Ik ging mezelf vragen stellen als: kan ik dit eigenlijk wel? Hoe zwaar gaat dit worden?”

Heb je daarna nog weleens vlinders in je buik gekregen van een vrouw? “Voordat ik uit de kast kwam, als puber, was ik een paar keer verliefd op een meisje en heb ik ‘verkering’ gehad. Ik kan vrouwen nog steeds heel mooi, knap, sexy en aantrekkelijk vinden. Vorige week was ik met mijn vriend in Denemarken, waar allemaal ontzettend leuke meiden rondliepen. Dan zeg ik tegen mijn vriend: ‘Wow, heb je haar gezien?’ Maar ik zou niet meer verliefd kunnen worden op een vrouw, denk ik. Ik heb mezelf wel vaker verrast in het leven, maar ik ben nu net zo gelukkig met meneer nummer vier, dus dat is volgens mij een gepasseerd station.”

