Sarina (32) had genoeg van haar overgewicht. Ze wilde weer fit en gezond zijn en verlangde ernaar om weer alles te kunnen doen. De knop ging om toen ze moeite kreeg met lopen door haar lichaamsgewicht. Ze halveerde zichzelf: ze viel 90 kilo af. In het kader van Wereld Obesitas Dag herplaatsen wij het interview met Sarina, dat eerder in april 2017 in Libelle stond.

“Als kind was ik al stevig. Op mijn 16e wilde ik graag afvallen, maar in plaats van gezond te gaan eten, stopte ik met normaal eten. Het enige wat ik aan het eind van de dag naar binnen werkte, was koek, chips of snoep. Ik werd dikker en dikker, zo dik dat mijn wereld steeds kleiner werd. Naar het strand gaan, zwemmen of gewoon even op de fiets stappen kon niet meer.”

Opmerkingen van vreemden

“Zelfs lopen werd lastig, ik was te zwaar voor mijn knieën. Op straat sloot ik me af voor de blikken en opmerkingen van vreemden. ‘Vetzak!’, werd er weleens naar me geroepen. Ook kleren kopen lukte niet meer. Ik moest naar Duitsland om kleding in maat 56-58 te kunnen kopen. Op mijn 23e besefte ik dat ik moest ingrijpen. Anders zou ik op den duur waarschijnlijk niet meer kunnen lopen. Die kant ging het op, ik woog inmiddels 165 kilo.”

“Ik kwam in aanmerking voor een maagverkleining, maar zo’n operatie leek me eng. Na mislukte pogingen met shakes en Weight Watchers besloot ik om nog één keer zelf een poging te wagen. Dat deed ik met behulp van een diëtiste van NewFysic. Zij zette me niet op rantsoen, ik moest juist zes keer per dag eten, iets wat volkomen nieuw voor mij was. Voor elke maaltijd slikte ik de eerste tijd een aminotablet, dat het hongergevoel onderdrukt. ‘Je hebt al zo veel geprobeerd’, zeiden mijn collega’s, ‘waarom ga je niet voor de maagverkleining?’”

In vier jaar 90 kilo

“Tot hun verbazing zagen ze al na een maand dat het me nu wel lukte om af te vallen. Uiteindelijk ben ik in vier jaar 90 kilo afgevallen. Ik heb anders leren eten, groenten en sla vind ik nu lekker. Als ik een hap van een gebakje neem, vind ik dat veel te zoet. Gemakkelijk was het niet om de knop om te zetten, maar het móest. Het hielp dat de diëtiste me elke week woog. Het was best teleurstellend als ik een keer niets was afgevallen terwijl ik zo mijn best had gedaan. Toch heb ik nooit een terugval gehad.”

“Ik geniet nu van mijn lichaam. Strakke truitjes, een bikini, ik kan het eindelijk weer aan. Soms zie ik op tv een programma over mensen die zo dik zijn dat ze hun huis niet meer uit kunnen. Het doet me pijn, ik kan me heel goed voorstellen dat het zo ver kan komen. Ik was zelf ook op weg om dat punt te bereiken.”

