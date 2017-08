Annemiek (39) kan haar ex niet vergeten

Annemieke (39) wíl wel verder na haar scheiding, maar er is niemand die aan haar ex kan tippen. “Iedere man die ik tegenkom, vergelijk ik met hem.”

“Soms denk ik dat ik de enige ben. Als ik interviews lees, krijg ik altijd hetzelfde verhaal te horen. Hoe een vrouw na haar scheiding toch weer een man ontmoet met wie ze gelukkig wordt. Alsof dát de normale gang van zaken is en vrouwen zoals ik de uitzondering vormen. Want ik heb geen nieuwe man ontmoet om gelukkig mee te worden. Er was na mijn scheiding wel af en toe een man in mijn leven, maar het werd nooit wat. Omdat ik die ene man niet uit mijn hoofd kan zetten. We werden verliefd toen we 17 waren en ik dacht echt dat het voor altijd was.”

Concurrentie

“Naïef misschien. Maar we hielden zo veel van elkaar, en toen het moeilijker werd omdat er kinderen kwamen en we vaak te moe waren om nog met elkaar te praten of te vrijen, hielden we nog steeds veel van elkaar. Dat wéét ik gewoon. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. En dan komt er een nieuwe secretaresse, die niet getrouwd is en geen kinderen heeft en niet om 7 uur ‘s ochtends naast haar bed hoeft te staan en denkt: haren wassen kan morgen ook nog wel, ik heb nu even geen tijd. Een vrouw die wél fris en vrolijk is en ‘ja leuk!’ zegt als een man vraagt of ze zin heeft in een avondje stappen, en dan niet zeurt over een oppas en dat je om elf uur thuis moet zijn want anders mag het oppasmeisje de volgende keer niet meer komen van haar moeder. Hoe moet je het tegen zo iemand opnemen? Vooral als die op zoek is naar een man voor haar huisje-boompje-beestje-droom? Nou, dat heb ik dus verloren, die strijd.”

Vrouwen-met-een-ex

“Voordat ik wist wat er gebeurde, hoorde ik bij de groep vrouwen-met-een-ex. En dat ik die man, mijn man, mijn ex niet meer uit mijn hoofd zou kunnen krijgen, daar had ik geen idee van. Maar het is wel zo, en iedere man die ik tegenkom, vergelijk ik met hem, en dan leggen ze het altijd af. We hebben contact over de kinderen, ik heb nooit over hun hoofden heen ruzie met hem willen hebben, en ik weet zeker dat hij geen idee heeft hoeveel ik nog steeds voor hem voel. Maar ik leef op de keren dat ik hem even zie als hij de kinderen komt halen of brengen, op de gesprekjes over school en vakantie. Ja, ik vind het zelf ook treurig en overdreven, maar het voelt nu eenmaal zo.”

BEKIJK OOK: Spiritueel vlogger Manon legt uit hoe je rust in jezelf creëert.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock