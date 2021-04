Noortje heeft twee minnaars: ''Ik heb nog best ruimte voor een derde''

Noortje (51) is zzp’er in de zorg en heeft twee kinderen van 15 en 17. Ze houdt er twee minnaars op na.

“Al sinds ik relaties en vriendjes heb, is het mijn fantasie om meerdere minnaars tegelijk te hebben. Me niet aan een man te hoeven binden, leek me het summum van vrijheid en onafhankelijkheid.”

”Ik ben opgegroeid in Amsterdam in de jaren zeventig en de vrije liefde vierde hoogtij. Mijn ouders hadden er naast hun huwelijk ook altijd wel een ander liefje bij. Ze vertelden elkaar niet alles, maar genoten wel van hun guilty pleasures. Dat heeft er misschien wel voor gezorgd dat ze nu nog steeds samen zijn. Zoiets wilde ik ook, maar het liep altijd anders: als ik een vriendje had, was het meteen serieus ‘aan’ en ruimte voor een ander was er niet. Zo ging het ook met Maarten, we werden verliefd, gingen samenwonen en kregen twee kinderen. Al snel werd duidelijk dat we eigenlijk helemaal niet zo goed bij elkaar pasten, dat we in vrijwel alles tegenpolen waren. Ik ben extravert en sociaal, hij op zichzelf en zwijgzaam. We hadden een liefdeloze, ingedutte relatie en ons seksleven was niet om over naar huis te schrijven.”

Verschillende behoeftes

“Eigenlijk kwam ik er al vrij snel achter dat we verschillende behoeftes hadden. Toen we drie jaar samen waren, wist ik al dat er veel dingen niet klopten. Het baarde me zorgen, want hoe kon ik op deze manier een leven lang gelukkig met hem blijven? Sex en intimiteit is altijd heel belangrijk voor me geweest. Regelmatig stelde ik voor om daar over te praten, maar die gesprekken ging hij uit de weg of hij vond het niet nodig. Tot hij het zeven jaar geleden, op een doordeweekse dag, plotseling uitmaakte, na zestien jaar samen te zijn geweest. Als een donderslag bij heldere hemel. De kinderen lagen te slapen en we zaten op de bank toen hij de bom liet vallen dat we klaar waren samen. Ik stelde nog voor om aan onze relatie te gaan werken, maar daar was het te laat voor. Zijn gevoel voor mij was weg.”

Toch weer met één man

“In de vier maanden die volgden, ging hij op zoek naar een huis en vertelden we het de kinderen. Toen hij verhuisde, besloot ik dat het tijd was om het er eindelijk eens van te gaan nemen. Ik wilde geen relatie meer, maar minnaars. Eindelijk zou ik mijn fantasie werkelijkheid laten worden. Maar al snel trapte ik weer in dezelfde valkuil. Ik ontmoette Frank, een leuke, charmante man, die mij alle aandacht en liefde gaf die ik al die jaren zo had gemist. Hij vond mij geweldig en onze relatie was op seksueel gebied heel goed. We zagen elkaar twee keer per week en voor ik het wist, zat ik toch weer in een relatie met één man. Frank ging zelfs mee naar mijn ouders met Kerstmis en met mij en de kinderen mee op vakantie. Hoe leuk we het ook hadden samen, in mijn achterhoofd speelde toch steeds het idee dat ik eigenlijk vrij wilde zijn. Ik besprak dat met hem en we besloten om elkaar meer ruimte te geven. Maar hij was zo verliefd dat hij het helemaal niet trok om mij met anderen te delen. Om die reden ging de relatie uit.”

Duidelijk profiel op de datingsite

“Ik abonneerde me op de datingsite Parship en schreef in mijn profiel dat ik op zoek was naar ‘vriendschap plus’, zodat daar geen misverstanden over konden bestaan. Ik sprak af met een man uit Rotterdam, Klaas. We hadden meteen een goede klik en werden minnaars. Als de kinderen bij hun vader waren, zocht ik hem op. Na een paar maanden wilde hij toch stoppen met onze relatie, omdat hij een vrouw had ontmoet die hij serieus een kans wilde geven. Ik moest even slikken, maar liet me er niet door uit het veld slaan.”

Chemie

”Via de datingsite ontmoette ik weer een leuke man, Karel. Gek genoeg woonde hij ook in Rotterdam, in dezelfde buurt en spraken we voor onze eerste date precies op dezelfde plek af als destijds met Klaas. Met Karel was het contact meteen heel natuurlijk. Na het eten nodigde hij me uit bij hem thuis. We waren nog niet binnen of we zoenden elkaar al heftig, de chemie spatte er vanaf tussen ons. Maar toen belde Klaas me weer. Het was niets geworden met die andere vrouw en hij miste me. Hij wilde weten of hij me weer eens kon zien. Ik moest daar even over nadenken, maar besloot dat ik er gewoon voor ging. Eindelijk kon ik ervaren hoe het was om twee mannen te hebben.”

Spectaculaire sex

“Ik vertelde Klaas wel over Karel, maar andersom niet. Het zijn twee totaal verschillende mannen. Klaas is iemand die ik in het normale leven nooit ergens was tegengekomen, zo verschillend zijn we. Hij werkt bij een groot commercieel bedrijf, woont in een flat en neemt me mee naar het strand voor een pizza. Karel heeft een goede baan in de hulpverlening, hij heeft een vrijstaand huis, dat hij helemaal zelf heeft verbouwd en als we uiteten gaan, is dat altijd bij een chic restaurant. Bij Klaas blijf ik nooit slapen; het idee dat ik ’s ochtends een witte boterham met pindakaas van hem krijg, trekt me niet zo aan. Bij Karel logeer ik wel. Allebei zijn ze op een heel andere manier ontzettend goed in bed. Klaas neemt de tijd en is heel sensueel. Karel is juist wild en wil allerlei standjes uitproberen. Seksueel is het op deze manier zowel verdiepend als spectaculair en omdat ze allebei zo goed zijn, smaakt het altijd naar meer.”

Liegen

“Karel weet het niet van Klaas, hij heeft duidelijk aangegeven dat ik echt de enige voor hem ben. Ik ben gaan liegen dat hij ook de enige voor mij is en nu kan ik niet meer terug. Soms wil hij afspreken op een avond dat ik al naar Klaas ga. Dan kan ik dus niet. Ik moet hem dan aan het lijntje houden met smoesjes en voel me daar wel schuldig over. Het past ook niet bij mij want ik ben een open boek.”

Bang

“Soms ga ik met Klaas uiteten of iets afhalen. Dan komen we vlak langs Karels huis. Op zulke momenten ben ik echt bang om hem tegen te komen of door hem gezien te worden en loop ik schichtig voorbij. Hij zou zich echt rot schrikken. Ik, zijn vriendin uit Amsterdam, met een andere vent, bij hem in de buurt! Ik heb me al vaak voorgenomen het eerlijk aan hem te vertellen, maar als ik daar ben, krijg ik het mijn mond gewoon niet uit.”

Wisselende reacties

“Ik zou mijn minnaars nooit voorstellen aan mijn kinderen of ouders, die werelden houd ik strikt gescheiden. Mijn moeder weet er wel van, maar mijn kinderen niet. Anderen in mijn omgeving reageren wisselend. Veel vriendinnen vinden het leuk dat ik dit doe of zijn zelfs jaloers op mijn vrijheid. Maar er zijn ook mensen die het niet begrijpen. Ze geloven niet dat ik geen vaste relatie wil of vinden het verwerpelijk dat ik zo leef.”

Afwisseling

“Ik heb af en toe ook wel eens een onenightstand, maar dat valt meestal tegen. Toch ben ik wel toe aan uitbreiding. Er is best nog plaats voor een derde minnaar, puur voor de afwisseling. Ik neem het ervan en wil optimaal van mijn seksleven genieten. Ik vind het leuk om te kunnen experimenteren, om nieuwe mannen te leren kennen. Een ding weet ik zeker: samenwonen wil ik nooit meer. Al zie ik mezelf gek genoeg wel oud worden met één man, maar dan zou ik een latrelatie willen. Mijn eigen plek en de vrijheid om mijn eigen ding te kunnen doen, wil ik nooit meer opgeven voor een man. Maar voorlopig ben ik meer dan happy met mijn minnaars, die ik alleen zie wanneer ík zin en tijd heb.”

Om privacyredenen zijn de namen in dit verhaal gefingeerd.

Tekst: Sara Luijters. Beeld: Getty Images