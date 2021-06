De vriendin van Suzan (41) versierde haar man waar ze bij zat

De jeugdvriendin van Suzan (41) kwam regelmatig een weekend logeren, tot Suzan het gevoel kreeg dat er iets speelde tussen haar vriendin en haar man.

Suzan: “We kennen elkaar al zo lang! In de derde klas van de basisschool kwamen we in dezelfde klas terecht. Toen bleek dat we ook nog een paar straten bij elkaar vandaan woonden, kon onze vriendschap niet meer stuk. We gingen naar dezelfde havo en daarna deed ik een opleiding voor doktersassistente, zij kreeg een baan bij een groothandel. Maar we bleven elkaar zien, wel een paar keer per week. ”

Weekendjes samen

“We werden verliefd, trouwden en kregen kinderen. Als je dan ook nog blijft werken, kom je tijd te kort. Toch zijn we elkaar nooit helemaal uit het oog verloren. En hoe ouder onze kinderen werden, hoe vaker we elkaar weer spraken. Ondertussen was zij verhuisd naar de andere kant van het land. Dus als we elkaar zagen, ging ik een weekend naar haar, of zij kwam een weekend naar mij. Het was zo vertrouwd en zo gezellig. We kenden elkaar al zo lang dat we op zondag gewoon in ochtendjas bij elkaar aan de ontbijttafel konden zitten.”