Thea werd bedrogen door haar man én haar schoonouders

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Thea’s man had lange tijd een relatie met een collega. Haar schoonouders wisten dat, hun zoon en zijn minnares kwamen vaak langs om een hapje te eten.



Thea (33): “3 jaar geleden kreeg mijn man een verhouding met een vrouw die bij hem in de zaak werkte. Het begon met een beetje flirten, maar het werd serieus en er is zelfs sprake van geweest dat hij bij mij en de kinderen weg zou gaan. Dit heb ik allemaal achteraf gehoord, want in de 1,5 jaar dat die relatie geduurd heeft, heb ik er niets van gemerkt. Mijn man was druk met z’n werk – en met z’n relatie weet ik nu – en ik had een baan terwijl de zorg voor de kinderen en het huishouden vooral op mij neer kwamen. Je verliest elkaar dan een beetje uit het oog, ik weet nu dat ik wat dat betreft ook schuld heb.”

Uit het dal omhoog gekrabbeld

“Hoe dan ook, mijn man kon die uiteindelijke stap niet zetten omdat hij te veel om mij en de kinderen gaf, en zijn uitweg was om er met mij over te praten. We zijn met z’n 2en door een crisis gegaan. Het moeilijkste was om weer vertrouwen in hem te krijgen, maar er was gelukkig ook nog de liefde tussen ons en heel moeizaam zijn we uit het dal omhoog gekrabbeld. Ik dacht echt dat we op de goede weg waren, maar een paar maanden geleden versprak mijn schoonmoeder zich. Ze zei iets over die vriendin die het er nog steeds erg moeilijk mee had. Natuurlijk vroeg ik hoe ze dat kon weten. Van het een kwam het ander, en toen bleek dat mijn man regelmatig met zijn vriendin bij mijn schoonouders op bezoek was geweest. Gezellig borrelen, blijven eten, tsja, het klikte gewoon met die vrouw. Ze had zelfs af en toe nog contact met haar.”

Verraad

“We hadden direct weer een crisis. Nu niet alleen met mijn man, maar ook met mijn schoonouders, die onderdeel waren geweest van het verraad. Die ons gezin op bezoek hadden terwijl een dag eerder mijn man met zijn vriendin aan diezelfde tafel hadden gezeten. Mijn man zegt dat hij het niet heeft verteld om het allemaal niet nog erger te maken. Mijn schoonouders zeggen dat hun zoon altijd welkom zal zijn, wie hij ook meebrengt. Omdat de kinderen dol zijn op hun oma en opa hebben we het weer bijgelegd, maar ik kan het nauwelijks verdragen om nog in hun huis en aan hun tafel te zitten. Bedrogen worden is al erg genoeg, maar hoe ik dit verraad ooit achter me kan laten, weet ik niet.”

